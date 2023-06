A guerra do juiz Carlos Alexandre com o traficante Xuxas

Já é público que o juiz Carlos Alexandre vai subir no fim do verão aos tribunais da Relação (e também poderá ser escolhido para procurador europeu), mas isso não impede que, mais uma vez, esteja a travar um autêntico braço de ferro no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC). Agora é na instrução do caso do alegado traficante Rúben Oliveira, conhecido como “Xuxas”, defendido por Vítor Parente Ribeiro. O advogado foi apanhado em escutas telefónicas indiretas no processo que visa “uma rede criminosa com ramificações nos portos de Setúbal, de Sines e de Leixões e no Aeroporto de Lisboa”, com a cocaína a ser transportada do Brasil e da Colômbia, através de contentores marítimos ou em aviões. E foi também detetado pela PJ a tentar impedir outro dos detidos de colaborar com as autoridades.