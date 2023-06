Dois traficantes apanhados há quase um ano com mais de uma tonelada de cocaína nos Açores foram libertados. O tribunal entendeu que PJ, MP e Marinha agiram de forma ilegal.

O catamarã Klara navegava em águas da Zona Económica Exclusiva portuguesa. Lá dentro, Giovano Spaaij e Jacobus Willem descansavam nos seus camarotes, com o Sistema de Identificação Automática Marítimo desligado. Julgavam estar sozinhos quando, pelas 4h17 de 3 de agosto de 2022 foram abordados pela Marinha Portuguesa que, com dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ), há vários dias monitorizavam a embarcação suspeita de estar envolvida no tráfico de droga.