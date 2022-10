Fernando Medina, o cativador implacável

Em 2023, o bolo de despesa que só pode ser usado com a autorização do ministro das Finanças será o mais alto em pelo menos uma década. Serviços públicos enfrentam via-sacra burocrática para desbloquear o dinheiro. Técnicos do Parlamento alertam para dano "inescapável" no serviço prestado às pessoas.