Polícia Judiciária apreende mais de 70 quilos de droga

Uma operação da Polícia Judiciária (PJ) contra o tráfico de droga resultou em três detenções e na apreensão de mais de 70 quilos de diversos tipos de drogas e de armas, revelou esta quinta-feira a força policial.







João Cortesão / Correio da Manhã

Num comunicado enviado às redações, a PJ adiantou que a operação, intitulada Ano Novo, terá permitido desmantelar "um grupo criminoso que, de forma muito ativa, se dedicava ao tráfico de vários tipos de drogas".A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ esteve à frente da operação efetuada esta quarta-feira, no âmbito de um inquérito em curso no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).Segundo a nota, os três cidadãos detidos têm nacionalidade portuguesa e entre 35 e 48 anos de idade. Foram executados oito mandados de busca, sete dos quais a residências, resultando na apreensão de mais de 70 quilos de droga - nomeadamente, 33 quilos de cocaína, 12 quilos de heroína e 29,5 quilos de haxixe - e ainda uma grande quantidade de produto de corte.Também nesta operação foram apreendidas cinco armas de fogo ilegais com diversos calibres, nas quais se incluem duas armas automáticas -- sendo uma destas uma metralhadora de uso militar -, munições, silenciadores, um colete à prova de bala, telemóveis, dinheiro, cinco automóveis, além de documentos e objetos "com interesse probatório" para a investigação.Os três detidos devem comparecer esta quinta-feira perante o juiz para o primeiro interrogatório judicial, com vista à aplicação das medidas de coação.