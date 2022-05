EXCLUSIVO. Advogado de Rendeiro em Portugal apanhado de surpresa e viúva destroçada

Abel Marques desconhecia que a colega June Marks quisesse largar o caso do ex-banqueiro, encontrado morto na prisão da África do Sul. Maria de Jesus Rendeiro está devastada com a notícia da tragédia.

O advogado de João Rendeiro em Portugal, Abel Marques, foi apanhado de surpresa pela atuação da advogada que representava o ex-banqueiro na África do Sul: "Desconhecia qualquer motivo que pudesse levar à intenção da colega [sul-africana, June Marks] em renunciar ao mandato", diz à SÁBADO. A reação do defensor veio na sequência da notícia de suicídio do antigo líder do Banco Privado Português (BPP), hoje (dia 13, sexta-feira), na prisão de Westville, em Durban, onde aguardava o processo de extradição para Portugal.