EXCLUSIVO. Rendeiro leva Estado português ao Tribunal dos Direitos do Homem

O ex-banqueiro do Banco Privado Português, João Rendeiro, já avançou com uma queixa contra o Estado português por "violação de direitos à dignidade humana", alegando ter sido julgado e condenado mais do que uma vez pelos mesmos factos em julgamentos diferentes.



A SÁBADO teve acesso à queixa (em anexo no final deste artigo) que deu entrada no Tribunal Europeia dos Direitos do Homem (TEDH). Nesta queixa, Rendeiro acusa a justiça portuguesa de lhe ter aplicado uma pena efetiva de 5 anos e 8 meses de cadeia, já transitada em julgado, apenas para "dar uma resposta geral a preocupações de justiça popular em face de um alarme atinente ao sistema bancário e processos em curso sem condenados".



Rendeiro exige que o Estado português seja condenado a uma indemnnização que reverterá para a Instituição Crescer - Associação de Intervenção Comunitária, a mesma instituição à qual o banqueiro foi condenado em 2018 a pagar a quantia de 400 mil euros pela prática de seis crimes de falsidade informática e um de falsificação de documento.