PSD não entrega diplomas de revisão da lei eleitoral e Constituição por discordância de Montenegro

O PSD anunciou esta sexta-feira que não irá entregar no parlamento os projetos de revisão da lei eleitoral da Assembleia da República e da Constituição, devido à discordância do candidato à liderança Luís Montenegro.







MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Em comunicado, o partido recorda que, no seguimento da última reunião da Comissão Política Nacional, foi decidido não formalizar a entrega destes diplomas "se pelo menos um dos candidatos à presidência do partido a tal não desse a sua concordância"."O presidente do PSD contactou para esse efeito o Sr. Eng. Jorge Moreira da Silva e o Sr. Dr. Luís Montenegro. Tal como era de prever por declarações públicas que ambos já tinham feito, o candidato Luís Montenegro não deu a sua concordância a que o PSD abrisse agora um processo de revisão constitucional, nem que entregasse na mesa da Assembleia da República o projeto de lei relativo ao sistema eleitoral", refere a nota à imprensa.Por essa razão, refere-se, "a direção nacional e a do Grupo Parlamentar irão respeitar essa vontade e não irão entregar os referidos diplomas para debate e decisão parlamentar".Na terça-feira, no final da reunião da Comissão Política Nacional, o presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que iria falar em breve com os dois candidatos à liderança, garantindo que bastaria que um se opusesse para que o partido não entregasse no parlamento os diplomas sobre a lei eleitoral e Constituição."Não quis consultar os candidatos sem ouvir a CPN que está de acordo com o princípio de não entregar nenhum destes dois projetos se pelo menos um dos candidatos não estiver de acordo", afirmou.Rio admitiu que, das conversas, poderia resultar a entrega apenas de um dos diplomas, de nenhum ou dos dois."De qualquer maneira, basta que um não queira e nós não entregarmos. Vou falar agora, foi bom as coisas acalmarem porque isto não é caso de fazer nenhuma revolução", defendeu, então.O tema foi polémico na última reunião do grupo parlamentar, na semana passada, com alguns deputados a defenderem que, a menos de um mês das diretas, a atual direção não deveria comprometer o próximo presidente com diplomas tão estruturantes, enquanto outros advogaram a sua total legitimidade.Questionados sobre o tema pelos jornalistas, no âmbito da campanha interna, os dois candidatos anunciados às eleições diretas de 28 de maio tinham manifestado publicamente posições diferentes.O antigo líder parlamentar Luís Montenegro defendeu que deveria ser o próximo presidente do partido a decidir o que fazer com os projetos de alteração da lei eleitoral da Assembleia da República e de revisão da Constituição, apelando ao bom senso."Eu diria que bom senso é um conceito que toda a gente consegue interpretar e também espero que os deputados, a direção do PSD, o saibam interpretar. Mas não fujo à questão: se o PSD fez um trabalho para ter dois projetos, um de alteração à lei eleitoral e outro à Constituição e esse trabalho está feito, nós só podemos agradecer a quem o fez e esperar que o próximo líder e a sua direção façam com ele o que entenderem nos próximos anos", afirmou.Já o antigo vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva deu a entender não se opor à entrega do projeto de alteração da lei eleitoral, dizendo desconhecer o texto sobre revisão constitucional."O dr. Rui Rio é líder legitimo do PSD, o PSD não está em processo de vacatura, é líder da oposição até ao último dia", afirmou Moreira da Silva na semana passada, assegurando que, se for eleito líder do PSD, aproveitará o diploma como "base de trabalho".