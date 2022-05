Maria de Jesus: o choque, os processos e as histórias de 53 anos ao lado de João Rendeiro

Enquanto o marido estudava, Maria de Jesus trabalhava como secretária e tradutora. As viagens de luxo do casal começaram com idas à neve e não pararam quando ela teve um cancro. Desde que Rendeiro fugiu, a mulher vive com a irmã na Quinta Patiño.