Rui Rangel, juiz: corrupção passiva para ato ilícito, abuso de poder, recebimento indevido de vantagem, usurpação de funções, fraude fiscal e falsificação de documento.

Fátima Galante, juíza: corrupção passiva para ato ilícito, abuso de poder, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Luís Vaz das Neves, ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa: corrupção passiva para ato ilícito e abuso de poder.

Luis Filipe Vieira, presidente do Benfica: recebimento indevido de vantagem.

José Veiga, empresário: corrupção ativa para ato ilícito.

Octávio Correia, oficial de Justiça: corrupção passiva para ato ilícito, abuso de poder e fraude fiscal.

Elsa Correia, mulher de Octávio Correia: fraude fiscal.

Ruy Carrera Moura, empresário: corrupção ativa para ato ilícito.

Fernando Tavares, gestor e ex-vice-presidente do SLB: recebimento indevido de vantagem.

José Santos Martins, advogado: corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa para ato ilícito, abuso de poder, falsificação de documentos, fraude fiscal, branqueamento de capitais.

Bernardo Santos Martins, filho do advogado: fraude fiscal, branqueamento de capitais

Nuno Costa Ferreira: Fraude fiscal.

Rita Figueira, ex-namorada de Rui Rangel: Fraude fiscal

Albertino Vieira Figueira, pai de Rita Figueira: Fraude fiscal.

Bruna do Amaral, ex-namorada de Rui Rangel: abuso de poder, fraude fiscal.

Óscar Juan Hernández: Falsificação de documentos.

O ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, o juiz desembargador Orlando Nascimento, recusou-se a avançar com uma queixa contra os então colegas Rui Rangel e Fátima Galante pelo crime de violação de segredo por funcionário. Com esta recusa, o Ministério Público ficou impossibilitado de acusar os dois arguidos do processo Operação Lex por mais aquele crime, além dos de corrupção, abuso de poder e fraude fiscal.De acordo com o despacho de arquivamento, a que a SÁBADO teve acesso, a 13 de setembro de 2018, os procuradores da Operação Lex - Maria José Morgado, Vítor Pinto, Sara Sobral e Paula Moura - comunicaram a Orlando Nascimento - que, entretanto, viria a sair da presidência do TRL também por suspeitas relacionadas com a Operação Lex, estando o seu processo ainda em investigação - as suspeitas apuradas pela investigação, aguardando que o juiz apresentasse a respetiva queixa, já que o crime de violação de segredo por funcionário depende de queixa, não podendo o Ministério Público avançar na investigação e acusação sem a mesma.Porém, a resposta de Orlando Nascimento inviabilizou a investigação pelo crime em causa: "Não vislumbramos, neste momento, a configuração verosimilhante de ilícito penal pelo qual este tribunal deva fazer participação criminal contra qualquer dos Exmos. Juízes Desembargadores em causa".O Ministério Público tinha alegado que, após as perícias às comunicações e computadores dos suspeitos, "foi possível apurar que Maria de Fátima Galente elaborou uma série de acórdãos, em processos crime, que tinham sido distribuídos para efeitos de relato a Rui Rangel".Sendo assim, contiuou o MP, a juíza Fátima Galante - que estava numa secção cível do TRL, entretanto condenada já, em processo disciplinar à aposentação compulsiva - teve "acesso a matérias reservadas, sujeitas, em diversos casos, a segredo de justiça" e segredo profissional.A investigação da Operação Lex considerou que esta forma de agir por parte de Rui Rangel e Fátima Galante aconteceu para ambos obterem "benefícios económicos" e permitir que "Rui Rangel tivesse tempo e disponibilidade total para assegurar o desenvolvimento de parcerias negociais com terceiros, integrar programas na comunicação social, elaborar pareceres jurídicos e prestar apoio jurídico a terceiros, bem como apresentar e defender uma candidatura ao Sport Lisboa e Benfica".