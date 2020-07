As casas, o candeeiro e a vida de luxo do juiz Rui Rangel

Enquanto espera acusação do Lex, juiz Rui Rangel faz rejuvenescimento de pele O juiz Rui Rangel é um dos principais suspeitos na Operação Lex que investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal no mundo empresarial e do futebol.

A Alfilux é uma empresa ligada ao comércio de projetos de iluminação residencial e empresarial, assim como à venda de peças de mobiliário, como candeeiros. Só por um destes candeeiros da conceituada empresa de Braga, o juiz desembargador Rui Rangel gastou quase metade do seu ordenado (1.500 euros). Para a decoração de um apartamento arrendado em Lisboa, em 2012, sucederam-se outros gastos: 5.200 euros para a compra de um colchão, sommier e cabeceira Colunex; 19.500 euros para outro mobiliário e mais 1.900 euros para pagar a uma decoradora.Se se adicionar a isto os 10 mil euros pagos em numerário para adiantamento de rendas, então facilmente se poderá concluir que todas estas despesas são incompatíveis com um ordenado de juiz, ainda que desembargador, e com a obrigação de exclusividade. Foi isto mesmo que o Conselho Superior da Magistratura concluiu, decidindo pela expulsão da magistratura de Rui Rangel, decisão esta confirmada recentemente pelo Supremo Tribunal de Justiça , que também tem em curso um processo-crime contra Rui Rangel, conhecido por Operação Lex.No acórdão, a que ateve acesso, são descritas várias despesas pessoais do desembargador, incompatíveis com os seus rendimentos. Só pela renda da casa em Lisboa, Rangel comprometeu-se a pagar 2.350 euros/mês, o que representava 74% do valor do seu ordenado em 2012, que se situava nos 3.159 euros. Além da casa, ainda durante o mesmo ano, o juiz desembargador celebrou um contrato de locação financeira relativo à compra de um BMW X6, que o obrigaram ao pagamento de 16 prestações com valor superior a seis mil euros mensais.Para fazer face a estes luxos, Rui Rangel é suspeito de, juntamente com o advogado Santos Martins, ter montado um esquema paralelo de obtenção de dinheiro, fosse por consultorias a países como Angola e São Tomé e Príncipe, fosse por eventuais atos de corrupção enquanto magistrado do Tribunal da Relação de Lisboa, suspeitas que ainda estão em inquérito na Operação Lex.Além dos valores pagos pelos arrendamentos das casas onde morou, Rangel exibia ainda vários sinais de riqueza oculta no seu quotidiano, como o facto de ter pago cerca de 19 mil euros na Estalagem do Farol Hotel Design, num almoço, em 2013, para 30 pessoas; ou por ter gasto mais de nove mil euros em compras no El Corte Inglés. Quando trocou a casa de Lisboa, pelo arrendamento de um apartamento no Dafundo, em Algés, Rangel pagou à cabeça 16.200 euros, que equivalia ao adiantamento de três meses de renda, previstos no respetivo contrato.Quer o Conselho Superior da Magistratura, quer o Supremo Tribunal de Justiça consideraram que tais despesas eram "manifestamente incomportáveis para a bolsa de um juiz nacional".O circuito montado por Rangel e pelo advogado serviria, de acordo com os elementos recolhidos no processo-crime e utilizados na ação disciplinar, para pagar várias despesas pessoais, assim como de familiares próximos, como dos filhos, mulher e ex-mulher, a juíza desembargadora Fátima Galante, recentemente condenada à reforma compulsiva da magistratura judicial.O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça refere que Fátima Galante teve intervenção em dezenas de acórdãos que deveriam ter sido escritos por Rui Rangel. Fátima Galante, aliás, é suspeita de ter colaborado na resposta de Rui Rangel a um pedido de afastamento deste feito pelo Ministério Público na Operação Marquês.Os juízes do Supremo Tribunal de Justiça entenderam que o plenário do CSM efetuou uma "análise detalhada dos factos apurados e imputados e os deveres profissionais tidos por violados, num esforço de conjugação e concretização que torna verosímil a posição adotada" de sancionar o juiz com a expulsão.Rui Rangel é um dos 14 arguidos no processo Operação Lex por indícios de corrupção e tráfico de influências, num caso em que são investigadas as suas ligações com o empresário José Veiga, de quem terá recebido mais de 100 mil euros. Também o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é arguido no processo por, alegadamente, ter oferecido um cargo a Rangel no clube a troco da influência deste junto de um juiz no Tribunal Administrativo de Fiscal de Sintra.