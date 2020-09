Portugal não tinha tantos novos casos há mais de cinco meses

António Costa avisou que o número de casos diários podia chegar ao mil na próxima semana e a barreira está quase a ser ultrapassada. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 849 novos casos, o maior número dos últimos cinco meses. O último dia em que foram confirmados tantos casos foi a 10 de abril, o dia em que mais infetados foram registados num só dia: 1.516.

Assim, os 849 casos reportados fazem deste sábado o segundo pior - depois do dia 28 de março - e o quinto dia com mais infetados desde que a pandemia chegou a Portugal, no início de março. Os outros quatro aconteceram todos entre 28 de março e 10 de abril, altura do pico da 1.ª vaga da Covid-19 no País.

O aumento de novos casos faz também com que haja um novo máximo de casos ativos do novo coronavírus desde 23 de maio, dia em que foram declarados quase 10 mil recuperados.

Desde então o número de infetados atualmente pela Covid-19 tem vindo a aumentar, com maior incidência nas últimas duas semanas. Nas últimas 24 horas o aumento dos casos ativos foi de 493 – no total são já 20.722 os portugueses que estão atualmente infetados.

E esta escalada de infetados faz com que o número de internados suba também. Este sábado foram registados 497 doentes hospitalizados com Covid-19, o maior número de internados desde 8 de julho. Em relação aos números desta sexta-feira, é um aumento de 32 internados.

Destes 497 pacientes com Covid-19, 64 estão em unidades de cuidados intensivos e em estado grave: é o maior número de doentes em UCI desde 18 de julho e um aumento de sete nas últimas 24 horas.