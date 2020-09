Em agosto de 2012 José Veiga tinha sido condenado a quatro anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, condicionada ao pagamento de 169 mil euros mais juros, pelos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais no âmbito da transferência de João Vieira Pinto para o Sporting. Por volta da mesma altura, o então juiz desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa, Rui Rangel, preparava a sua candidatura à presidência do Benfica. José Veiga era um dos seus apoiantes, na sombra. E conhecedor das elevadas despesas do magistrado - que não tinha dinheiro para pagar a campanha - viu aí uma oportunidade. Segundo a acusação da Operação Lex, começou aí o plano de José Veiga para obter a intervenção do magistrado a seu favor nos processos judiciais que tinha pendentes - havia mais um, a correr em Sintra - "mediante a contrapartida de prestações pecuniárias."

De acordo com o documento, a que a SÁBADO teve acesso, foi durante a participação na campanha de Rangel que José Veiga acabou por conhecer José Santos Martins - amigo de longa data e testa de ferro de Rui Rangel. Foi através dele que "soube dos encargos e responsabilidades financeiras que Rangel enfrentava", disponibilizando-se imediatamente para o "ajudar" a ultrapassar as dificuldades. Seguindo um esquema já posto em prática há vários anos, Santos Martins propôs ao antigo empresário de futebolistas "receber e redirecionar" esses valores para o magistrado através da conta do seu filho Bernardo.

Foi então que as transferências de Veiga para Rangel - que ascenderam a várias centenas de milhares de euros - começaram. De acordo com a acusação, a 6 de agosto de 2012 José Veiga utilizou a sociedade International Services Congo SARL para transferir 25 mil euros de uma conta do Banco Internacional de Cabo Verde para a conta de Bernardo Martins. Valor esse que terá sido imediatamente usado: 8 mil euros saldaram uma dívida à Finicrédito, contraída por Rui Rangel para comprar um BMW X6; 2.350 euros destinaram-se ao pagamento da renda do apartamento onde o magistrado vivia na Praça Duque de Saldanha; e ainda para a mensalidade de um Smart Fortwo e o respetivo seguro à Açoreana.



Com os preparativos da campanha de Rui Rangel a decorrer, José Veiga preparava-se para apresentar recurso do processo em que tinha sido condenado. Foi então que se disponibilizou para pagar os custos da candidatura do magistrado contra Luís Filipe Vieira. Para isso, lê-se na acusação do Ministério Público, o empresário acordou com Rui Rangel e com Fernando Tavares - antigo membro da equipa de Vieira, da qual se demitiu - que o faria através de transferências bancárias para uma conta deste último. Fernando Tavares - que ficou também encarregue de guardar todos os documentos das despesas - aceitou e concordou com um pedido adicional de José Veiga de nunca incluir "referências expressas a dinheiro" em qualquer troca de correspondência electrónica ou mensagem. Foi assim que nas comunicações entre eles os pedidos de pagamentos passaram a ser referidos como "fotos" ou "álbuns".

Nesta altura, paralelamente, o MP escreve que José Veiga já tinha acordado com Rangel a contrapartida do apoio financeiro: na qualidade de juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa disponibilizou-lhe uma "porta de entrada" neste tribunal superior e "o cargo e funções de um terceiro cujas competências utilizaria para seu benefício e para benefício de José Veiga".

No início de outubro de 2012, José Veiga apresentou o recurso da condenação. No dia 18 desse mês, transferiu 15 mil euros para a conta de Fernando Tavares. No dia seguinte, o empresário enviou um email a Octávio Correia - funcionário da 9ª Secção do TRL, onde Rangel estava Colocado - com as alegações do recurso em anexo. Na mesma data, o funcionário judicial - também acusado - reencaminhou a mensagem para Rui Rangel e para o juiz desembargador Rui Gonçalves.

Segundo a acusação, duas horas depois de Rui Rangel ter recebido o email, Fernando Tavares enviou uma mensagem a José Veiga: "Zé, vou necessitar de 20 fotos tuas como aquelas 15 que enviaste e que já recebi. Creio que com isso podemos fazer o trabalho biográfico". A 23 de outubro Tavares recebeu na sua conta mais 20 mil euros - mas acabou por pedir "mais 20 para completar o álbum".

A 26 de outubro, Luís Filipe Vieira ganhou essa eleição. Três dias depois, José Veiga transferiu mais 10 mil euros. No início de novembro, com despesas ainda pendentes, Fernando Tavares enviou então um email a Rui Rangel onde recordava que "a campanha custou 55k" e que "o nosso amigo só transferiu 45K" e que, por isso, precisava de mais "10K". Verba que acabou por ser transferida a 26 de novembro.



Entretanto, o processo de José Veiga continuava a correr na Relação de Lisboa. No dia da distribuição, Rui Rangel ligou várias vezes a Luiz Vaz das Neves, então presidente do TRL e enviou-lhe o número do processo em que José Veiga foi condenado. Horas mais tarde, o caso foi distribuído ao juiz Rui Gonçalves - que desde 19 de outubro estava na posse das alegações de recurso de José Veiga.

De acordo com a acusação, o objetivo de Rui Rangel foi levar Vaz das Neves, com quem tinha construído uma relação de amizade, a retirar o processo das listas de distribuição automática e o distribuísse manualmente a um magistrado específico - poder que tinha na qualidade de presidente da Relação. O que, lê-se na acusação, Vaz das Neves fez "em grosseira violação e desrespeito pelo princípio do juiz natural, dos normativos processuais que regem a matéria, dos respeitantes à organização judiciária, dos deveres de isenção e de imparcialidade que sobre si impendiam". Tal como voltou a fazer numa ação cível em que Rui Rangel era parte e no incidente de arresto de bens de Álvaro Sobrinho, que foi distribuído a Rui Rangel.

Sete dias após a distribuição processo, a 14 de janeiro, José Veiga transferiu 30 mil euros para a conta de Bernardo Santos Martins. Em julho, o empresário foi absolvido de todos os crimes. No entanto, no mês seguinte, o Lopes da Mota, o magistrado do MP então colocado na relação, arguiu a nulidade do acórdão. E a relação entre Veiga e Rangel continuou a intensificar-se.

A 2 de setembro o então juiz envia uma mensagem agastada ao empresário: "Amigo Veiga estou desde quinta-fera a espera do seu telefonema. Ja liguei varias vezes e não atende o telefone. Preciso de falar consigo. Não compreendo não aceito e penso que não mereço o seu comportamento. Fico a aguardar. Abr". Dois dias depois insiste: "Amigo, tenho urgência. ainda podemos falar pessoalmente amanha?"

Os dois acabam por encontrar-se a 7 e a 16 de setembro. A 9 do mesmo mês José Veiga transferiu 50 mil euros para a conta de Bernardo Martins, o filho do testa de ferro do magistrado. E a 17 de setembro transferiu mais 54 mil euros para o mesmo destinatário.

A 25 de setembro, Rangel perguntou-lhe: "amigo, esqueceu-se?" Nesse mesmo dia a conta de Bernardo Martins recebeu mais 51 mil euros de José Veiga.

A 18 de março de 2014, o desembargador Rui Gonçalves decidiu a favor de José Veiga, mantendo a absolvição do empresário de todos os crimes.

No entanto, a relação entre José Veiga e Rangel não ficou por aqui. De acordo com a acusação, a 9 de setembro de 2013 o empresário transferiu 95 mil euros para a conta da empresa OJC Consultoria Empresarial. O seu representante explicou ao banco ter sido um engano e que a mesma se destinava a José Santos Martins. Emitiu então um cheque de 90 mil euros em nome de Bernardo Martins - que os levantou em caixa e entregou ao pai - e transferiu 5 mil para a conta do filho do testa de ferro de Rangel.

Ao mesmo tempo, Veiga e o magistrado demonstravam, segundo a acusação, uma cumplicidade evidente em publico. Em agosto desse ano, o magistrado enviou um email a um professor da Universidade Católica a meter uma cunha para que o filho do empresário - que lhe enviou o nome e número de inscrição do rapaz - fosse aceite no curso de gestão. Num email citado na acusação, Rangel escreve que "o pai é um grande amigo meu". Escreveu também a Mendo Henriques, professor na católica desde 1984 :

"Mendo, não te esqueças do que te pedi e para resolver a entrada de um aluno filho de um grande amigo para o curso de gestão. A urgência deriva da circunstância da decisão ser tomada nesta sexta-feira. Este amigo pode ser muito importante no financiamento do part. Abraço Rui"



Para o MP, o "part." era o Nós Cidadãos que já então era um projeto em curso. Todavia, apesar de o filho de José Veiga ter entrado no curso, o MP escreve que "Mendo não deu sequência ao pedido".

O segundo processo e a ligação a Vieira

José Veiga tinha também pendente no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra um segundo processo em que pedia a impugnação do pagamento de quase 3 milhões de euros de impostos que considerava terem sido pagos indevidamente pela transferência de jogadores. Processo que após vários recursos e contra recursos acabou por subir ao Tribunal Central Administrativo do Sul onde foi distribuído ao juiz Relator Joaquim Condesso - e "não teve movimentação até 29 de dezembro de 2015", data em que José Veiga pediu a aceleração processual. Para o empresário era urgente ter uma decisão. Tinha apresentado uma proposta de compra do Banco Internacional de Cabo Verde através da sociedade canadiana Norwich, e a existência do processo por uma dívida fiscal colocava a sua imagem junto do Banco de Portugal e a obtenção de uma declaração sobre a sua idoneidade financeira.

Foi então que contactou Rui Rangel, a quem pediu ajuda. Em outubro de 2015 o empresário encontrou-se com o magistrado e com Paulo Santana Lopes no Hotel Ritz, em Lisboa. Nessa ocasião, segundo a acusação, "utilizando um tom imperioso José Veiga fez saber a Rui Rangel da absoluta necessidade que tinha em obter uma decisão urgente". Rangel ter-lhe-á garantido: "o processo estaria resolvido até ao final do ano". Para além do apoio financeiro na campanha, o MP diz que Rangel queria obter "o apoio de José Veiga junto de Luís Filipe Vieira que havia prometido a Rui Rangel um lugar na Presidência da Assembleia Geral do Clube, após uma aproximação recente entre os dois."

Ao todo, a conta de Bernardo Santos Martins que era usada a favor de Rui Rangel recebeu 250 mil euros da empresa controlada por José Veiga no Congo. Para além do pagamento de despesas do magistrado, foram levantados 198 mil euros em numerário depositados em seguida nas contas de Rui Rangel e Fátima Galante.





Os 17 arguidos acusados e os crimes que lhes são imputados no processo "Operação Lex" são os seguintes:

Rui Rangel, juiz: corrupção passiva para ato ilícito, abuso de poder, recebimento indevido de vantagem, usurpação de funções, fraude fiscal e falsificação de documento.

Fátima Galante, juíza: corrupção passiva para ato ilícito, abuso de poder, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Luís Vaz das Neves, ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa: corrupção passiva para ato ilícito e abuso de poder.

Luis Filipe Vieira, presidente do Benfica: recebimento indevido de vantagem.

José Veiga, empresário: corrupção ativa para ato ilícito.

Octávio Correia, oficial de Justiça: corrupção passiva para ato ilícito, abuso de poder e fraude fiscal.

Elsa Correia, mulher de Octávio Correia: fraude fiscal.

Ruy Carrera Moura, empresário: corrupção ativa para ato ilícito.

Fernando Tavares, gestor e ex-vice-presidente do SLB: recebimento indevido de vantagem.

José Santos Martins, advogado: corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa para ato ilícito, abuso de poder, falsificação de documentos, fraude fiscal, branqueamento de capitais.

Bernardo Santos Martins, filho do advogado: fraude fiscal, branqueamento de capitais

Nuno Costa Ferreira: Fraude fiscal.

Rita Figueira, ex-namorada de Rui Rangel: Fraude fiscal

Albertino Vieira Figueira, pai de Rita Figueira: Fraude fiscal.

Bruna do Amaral, ex-namorada de Rui Rangel: abuso de poder, fraude fiscal.

Óscar Juan Hernández: Falsificação de documentos.