Mais do que um amigo chegado, o advogado José Bernardo Santos Martins terá sido completo "testa de ferro" para o casal de juízes desembargadores, Rui Rangel e Fátima Galante. É que, além de guardar o dinheiro, Santos Martins, segundo a acusação do Ministério Público, também cumpria outras funções, as quais podiam passar por complexas movimentações bancárias até às mais corriqueiras, como o pagamento de água e luz ou festas de aniversário de crianças. Os três personagens estão no centro da acusação da chamada "Operação Lex", que lhes imputa crimes de corrupção passiva, fraude fiscal e falsificação de documentos.De acordo com o despacho assinado por quatro procuradores - Maria José Morgado, Vítor Pinto, Sara Sobral e Paula Moura - José Santos Martins geriu, durante vários anos, a contabilidade paralela de Rui Rangel e Fátima Galante. Como juízes desembargadores, ambos estavam obrigados a exercer a profissão em regime de exclusividade.Porém, a investigação recolheu indícios de que, fruto de atos de corrupção e de uma atividade económica não declarada ao fisco, o casal desenvolveu uma atividade paralela de recolha de fundos e a sua posterior utilização em bens móveis e transferências bancárias para familiares. "Entre os anos de 2007 a 2017, as contas bancárias tituladas por Rui Rangel, Maria de Fátima Galente e João Galante Rangel [filho] registaram depósitos em numerário de 426,8 mil euros", refere o despacho de acusação a que a SÁBADO teve acesso.Grande parte do dinheiro terá tido origem em atos de corrupção no Tribunal da Relação de Lisboa. Só do antigo empresário de jogadores de futebol, José Veiga - a quem o Ministério Público imputou crimes de corrupção - Rangel terá recebido mais de 300 mil euros, os quais terão circulado por contas de José Santos Martins mas, no final, foram utilizados por Rui Rangel e Fátima Galante (legalmente ainda casados, mas separados de facto), quer em benefício próprio ou de terceiros das suas relações.Por exemplo, no escritório do advogado foram encontrada faturas em nome de Rui Rangel relativas ao pagamento de prestações de um carro e despesas de telemóvel quer do próprio Rangel quer de Rita Figueira, ex-namorada."Querido Zé, hoje é a data limite do telemóvel. o cartão já me ligaram hoje, quando vais tratar?", perguntou Rita Figueira, a 10 de abril de 2017, ao advogado que, um dia depois, recebeu uma chamada do então juiz desembargador, perguntado-lhe o motivo do atraso no pagamento.Da "conta conjunta" Rangel-Galante-Santos Martins tambm terão saído verbas para o pagamento de rendas, cauções e outras despesas no alargado agregado familiar. Quando se mudou para o condomínio no Dafundo, Rangel pagou mais de 16 mil euros de caução, ficando ainda com um encargo de 2700 euros/mês de renda, o que representava metade do seu ordenado como juiz desembargador.A conta do externato da filha de Rangel com Rita Figueira (270 euros/mês) também acabaria nas mãos de Santos Martins para proceder ao respetivo pagamento. Santos Martins terá ainda ficado encarregue do pagamento de um carro para Bruna Garcia do Amaral, namorada de Rui Rangel, suspeita de ter sido a autora de vários acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa, assim como do respetivo seguro. Uma festa de aniversário da filha de ambos também terá sido paga por Santos Martins. "Em síntese", refere a acusação, "Rui Rangel usufruiu e disponibilizou a Bruna Garcia do Amaral", entre 2016 e 2017, 11,8 mil euros.Rui Rangel, juiz: corrupção passiva para ato ilícito, abuso de poder, recebimento indevido de vantagem, usurpação de funções, fraude fiscal e falsificação de documento.Fátima Galante, juíza: corrupção passiva para ato ilícito, abuso de poder, fraude fiscal e branqueamento de capitais.Luís Vaz das Neves, ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa: corrupção passiva para ato ilícito e abuso de poder.Luis Filipe Vieira, presidente do Benfica: recebimento indevido de vantagem.José Veiga, empresário: corrupção ativa para ato ilícito.Octávio Correia, oficial de Justiça: corrupção passiva para ato ilícito, abuso de poder e fraude fiscal.Elsa Correia, mulher de Octávio Correia: fraude fiscal.Ruy Carrera Moura, empresário: corrupção ativa para ato ilícito.Fernando Tavares, gestor e ex-vice-presidente do SLB: recebimento indevido de vantagem.José Santos Martins, advogado: corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa para ato ilícito, abuso de poder, falsificação de documentos, fraude fiscal, branqueamento de capitais.Bernardo Santos Martins, filho do advogado: fraude fiscal, branqueamento de capitaisNuno Costa Ferreira: Fraude fiscal.Rita Figueira, ex-namorada de Rui Rangel: Fraude fiscalAlbertino Vieira Figueira, pai de Rita Figueira: Fraude fiscal.Bruna do Amaral, ex-namorada de Rui Rangel: abuso de poder, fraude fiscal.Óscar Juan Hernández: Falsificação de documentos.