Só alguns anos mais tarde é que João Vieira Pinto terá percebido a descontração do empresário José Veiga, durante o julgamento em primeira instância do processo em que ammbos foram acusados, em 2011, de fraude fiscal e branqueamento de capitais devido à transferência do então Internacional A do Benfica para o Sporting. Ouvido pela Polícia Judiciária como assistente na Operação Lex, o agora diretor na Federação Portuguesa de Futebol, recordou que durante uma das sessões do julgamento, José Veiga "lhe deu uma palmada nas costas e disse: ‘Está descansado que ainda vamos ser todos absolvidos". A profecia cumpriu-se, mas só em relação ao ex-empresário de jogadores de futebol, porque o futebolista acabaria condenado no Tribunal de Relação de Lisboa, que apenas lhe subtraiu o crime de branqueamento de capitais.

A relação entre José Veiga e Rui Rangel foi detetada durante uma vigilância policial na investigação do processo "Rota do Atlântico" - caso que envolve suspeitas de corrupção no comércio internacional e branqueamento de capitais com origem em negócio de petróleo no Congo. Estavam os inspetores da PJ a acompanhar os passos de Veiga e do seu sócio, Paulo Santana Lopes, quando os dois foram apanhados, à porta do Hotel Ritz, em Lisboa (a 2 de outubro de 2015), com o então juiz desembargador Rui Rangel que, assinalou a Polícia Judiciária no relatório final da Operação Lex, a que a SÁBADO teve acesso, chegou ao encontro ao volante de um "BMW, modelo X6". "Tal facto, demonstrativo de relação entre indivíduos que não teriam quaisquer negócios em comum(…) suscitou suspeitas sobre a natureza de tal encontro, bem como da existência de eventuais benefícios auferidos pelo Magistrado, proporcionados por José Veiga".



Esta quinta-feira, a SÁBADO revela todos os pormenores do relatório final da Polícia Judiciária na Operação Lex.

ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO