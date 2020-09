Portugal com mais cinco mortos e 849 infetados pela Covid-19

Portugal registou este sábado mais cinco óbitos pela Covid-19. São agora 1.899 mortes causadas pelo novo coronavírus.Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 849 casos de Covid-19, com o total de casos confirmados a ser agora de 68.025. Destes, mais de 20 são casos ativos da doença.Existem, no entanto, mais 351 recuperados da Covid-19 em relação ao dia anterior. São agora 45.404 os doentes que já recuperaram do novo coronavírus.O número de internados voltou a subir este sábado. Os doentes hospitalizados com Covid-19 são agora 497, mais 32 que no dia anterior. Destes, 64 estão em unidades de cuidados intensivos, mais sete que na sexta-feira.

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a mais de 950 mil pessoas e infetou mais de 30,5 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com o balanço da agência francesa de notícias, hoje às 11h00 TMG (12:00 em Lisboa), já morreram pelo menos 953.025 pessoas e 30.556.040 foram infetadas em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 20.629.000 pessoas já foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.