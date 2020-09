Judiciária perplexa com distribuição de processos na Relação de Lisboa

A Polícia Judiciária detetou, durante a investigação da Operação Lex, várias irregularidades na distribuição de processos, no Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), afirmando a sua perplexidade com o que se passava neste tribunal superior. Além dos casos que envolvem diretamente os juízes desembargadores acusados, Rui Rangel, Fátima Galante eLuís Vaz das Neves, a PJ concluiu que terão existido centenas de processos atribuídos sem sorteio a outros desembargadores, sem que tal se justificasse, e apenas com uma ordem verbal e sem qualquer despacho escrito.

O Relatório Final da Investigação do processo - cujos pormenores a SÁBADO vai divulgar esta quinta-feira - começa por explicar que, aquando da entrada de um processo na secção central do TRL, o programa informação gera automaticamente a designação "L", acrescentando os algarismos 1 e 2 se o caso for apreciado pela primeira vez neste tribunal ou se, por exemplo, já tiver existido uma decisão sobre o mesmo.

Foi durante a investigação da "Operação Lex" que a Polícia Judiciária entrou no obscuro mundo da distribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa, suspeitado, numa primeira fase, que o então presidente do TRL, Luís Vaz das Neves, tinha manipulado a entrega de um recurso de José Veiga ao juiz desembargador Rui Gonçalves e confirmando, durante a investigação. "Da prova testemunhal recolhida junto dos funcionários que, em concreto, estavam afetos ao procedimento de distribuição, resulta a informação que o presidente do sorteio - o juiz presidente - tem a possibilidade de retirar um processo novo da distribuição automática, apreciando-o em momento anterior à distribuição e determinar expressamente a sua distribuição manual ao juiz desembargador que entender", refere a Judiciária.

E acrescenta: os funcionários ouvidos relataram que tal procedimento existia no TRL "sem que seja exarado qualquer despacho nesse sentido, apenas com instrução verbal ao funcionário que procede à distribuição", ou seja, não fica qualquer rasto dos motivos que levaram determinado a processo a ser retirado do sorteio.

No caso dos ex-juízes Rui Rangel e Fátima Galante, a investigação apurou que entre 2010 e 2018 foram-lhes atribuídos desta forma 10 e 33 processos, respetivamente, ou seja, casos que entravam pela primeira vez no TRL. "Sendo certo que os magistrados Rui Rangel e Fátima Galante não se destacam de outros juízes desembargadores no que respeita à quantidade de processos que lhes são distribuídos manualmente", acrescenta a PJ, considerando que a análise feita à distribuição de processos na Relação de Lisboa "não pode deixar de suscitar alguma perplexidade relativamente à grandeza dos números em causa, relativamente a um procedimento que, além de ser de natureza excepcional, não tinha porque ser aplicado a processos classificados ‘L1’". Até porque a investigação acompanhou a distribuição de um processo, no qual Rui Rangel estava em litígio com o Correio da Manhã, recolhendo indícios de contactos com o então presidente do TRL, Luís Vaz das Neves, para este tentar agilizar a distribuição do recurso. Certo é que o jornal acabaria condenado ao pagamento de uma indemnização de 50 mil euros. Posteriormente, o Supremo Tribunal de Justiça anularia a condenação, absolvendo o jornal.

Os dados recolhidos pela investigação da Operação Lex dados contrariam as conclusões de um inquérito feito pelo Conselho Superior da Magistratura à distribuição de processo no Tribunal da Relação de Lisboa (e nas Relações de Porto, Guimarães, Coimbra e Évora), que não encontrou qualquer motivo, sequer, para procedimento disciplinar a juízes. Sendo certo que o inspetor nomeado para a investigação apenas analisou os recursos entrados entre 2017 e 2020. Na Operação Lex, Orlando Nascimento, antigo presidente do TRL (que sucedeu a Vaz das Neves), questionado sobre esta matéria, remeteu qualquer problema na distribuição para o "nível de desempenho inferior", ou seja, os funcionários judiciais.

O relatório, elaborado pelo juiz conselheiro António Oliveira Abreu, recomendou uma avaliação com técnicos informáticos do Instituto Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça e representantes dos tribunais superiores para que sejam uniformizados os procedimentos de modo a permitir que toda a distribuição processual seja, tendencialmente, por sorteio eletrónico, "para que a distribuição processual deixe de suscitar qualquer dúvida acerca do princípio do juiz natural". A averiguação do CSM feita à prática da distribuição nos tribunais superiores (Tribunais da Relação de Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Guimarães e Supremo Tribunal de Justiça) tinha como objetivo verificar se existiram comportamentos censuráveis e fazer uma avaliação para eventuais recomendações de alteração.

A distribuição manual de processos ocorreu, entre 2017 e 2020, em 2.458 casos no Tribunal da Relação de Lisboa, 963 no Tribunal da Relação do Porto, 1.271 no Tribunal da Relação de Coimbra. No Tribunal da Relação de Guimarães foram distribuídos aos juízes de forma manual 748 dos casos, e no de Évora foram 1.011 processos. Após as suspeitas da Operação Lex e o envolvimento de dois presidente da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento e Vaz das Neves, a atual presidente do tribunal ordenou que qualquer distribuição manual deveria ficar documentada na secção central do tribunal.

Para o advogado António Pragal Colaço, este tipo de problemas no sistema judicial seria evitado se todos os processos fossem "tramitados eletronicamente", de forma a se perceber quem teve acesso aos mesmo e o que despachou. " A distribuição manual está prevista na lei, mas deve ser a excepção e não a regra", considerou, em declarações à SÁBADO, o advogado, para quem o sistema judicial português "deve fazer todos os esforços para acompanhar as boas práticas, apesar de, em alguns casos, não existir o devido respeito pelas pessoas".

O bastonário da Ordem dos Advogados defendeu esta sexta-feira que "deveria ser feita uma sindicância" ao Tribunal da Relação de Lisboa pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) no âmbito das acusações a três juízes daquele tribunal no âmbito da operação Lex.

Em declarações à agência Lusa, Luís Menezes Leitão sublinhou que "a situação é muito grave e pode haver muitos cidadãos lesados", pelo que reiterou a necessidade de intervenção do CSM no sentido de "verificar todos os processos em que as irregularidades possam ter ocorrido".