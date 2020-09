Os principais dirigentes do Ministério Público e os membros indicados pelo governo e pelo PS no Conselho Superior (CSMP) desta magistratura montaram uma "geringonça" interna neste órgão para tentar impedir a divulgação pública das declarações de voto (a favor e contra) sobre as deliberações. A iniciativa só não passou a regra, porque uma maioria de procuradores da República e outros elementos nomeados pela Assembleia da República travaram a iniciativa

Segundo um elemento do CSMP relatou à SÁBADO, o debate interno sobre a publicidade das declarações de voto atravessou duas reuniões, tendo culminado com a sua rejeição, após mais de seis horas de discussão, na sessão do dia 8 de setembro. O Boletim publicado, entretanto, revela a divisão interna e o alinhamento dos dirigentes do Ministério Público com o governo.

Votaram "pelo entendentimento" que o o boletim "não deve conter, por qualquer forma ou meio, o teor das declarações de voto produzidas" nas reuniões a Procuradora-geral, Lucília Gago, O procurador-distrital de Lisboa, Orlando Romano, a procuradora distrital do Porto, Raquel Desterro; os membros do CSMP indicados pela ministra da Justiça, Maria João Antunes e Augusto Arala Chaves, e Brigite Raquel Gonçalves, indicada pelo PS para o CSMP.

Tal coligação de vontades só foi travada pelo voto contra do procurador distrital de Évora, Alcides Rodrigues, pelos procuradores da República com assento no CSMP (Pedro Baranita, Alexandra Neves, Carlos Teixeira, Filipe Maciel, Ana Paula Leite, Patrícia Cardoso e Maria Raquel Mota) e pelos membros do CSMP indicados pelo PSD, Rui Silva Leal e António Almeida Costa.

Procuradoria europeia: processo pouco transparente

Os efeitos que esta iniciativa poderia trazer estão presentes no boletim informativo da mesma sessão em que o assunto foi votado. Caso a coligação entre a hierarquia do MP e os elementos indicados pelo PS saísse vencedora, ninguém conheceria, por exemplo, a declaração de voto do advogado Rui Silva Leal sobre todo o processo de nomeação de um procurador português para a Procuradoria Europeia, no qual, recorde-se, a primeira classificada por um júri internacional, a procuradora Ana Mendes de Almeida, acabaria por ficar em segundo, por decisão do governo.

No ponto para autorizar a comissão de serviço do procurador José Guerra na procuradoria europeia, Rui Silva Leal apresentou uma declaração de voto (subscrita pelo Procurador da República, Carlos Teixeira), na qual deixou críticas a todo o processo: o advogado afirmou ter revisto todo o processo desde o seu início. "E não gostei do que li. Porque não me parece que a globalidade do processo tenha sido devidamente transparente, fundamentada e imparcial". Até porque, recordou, depois de analisar o processo, "pude concluir que os critérios valorativos de seleção dos candidatos foram fixados depois de conhecidos os candidatos e que a classificação atribuída a cada candidato não foi devidamente fundamentada", por exemplo.



De acordo com o Boletim, o secretário da Procuradoria-geral da República, o advogado fez questão de dizer que pediu a documentação não para "complicar aquilo que não poderá ser outra coisa que não simples", como referiu o secretário da Procuradoria-geral da República, Carlos Adérito Teixeira, mas apenas para tentar perceber como decorreu o processo de escolha e nomeação.