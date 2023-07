Estado da Nação: Dois países num debate

É a António Costa quem caberá abrir o debate do Estado da Nação, com um discurso a puxar pelos números e pelas "contas certas". O quadro que o primeiro-ministro tem para apresentar é cor-de-rosa e recheado de indicadores positivos. A previsão de crescimento de 2,7% feita pelo Banco de Portugal, o défice perto do zero, a descida da dívida para os 105% do PIB, o aumento das exportações, a descida do desemprego pelo quarto mês consecutivo e os efeitos do IVA zero no preço do cabaz alimentar são trunfos por que Costa vai puxar para defender que o País está melhor.