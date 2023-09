Problemas na habitação: Costa pede ajuda à Comissão Europeia

O governo português enviou uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, onde pede maior atenção para o "problema da escassez e dos altos custos da habitação". A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo jornal Expresso que esclarece que, à semelhança do que aconteceu o ano passado, António Costa enviou esta comunicação antes da rentrée europeia.







No texto, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, fala na "falta de oferta imobiliária" que se vive em muitas cidades e ressalva que "os encargos com habitação têm vindo a subir ocupando já um espaço muito significativo no rendimento mensal das famílias", um problema que não se sente apenas em Portugal mas também outros Estados-membros.Como proposta, o Executivo pede que a Europa pense na criação de "habitação acessível", que permita alargar a oferta pública e privada, com "técnicas de construção adequadas ao momento de transição ecológica e digital" que se vive.De acordo com o semanário, a comunicação aborda ainda outros temas – como a "fuga de talentos", a "recuperação de territórios ardidos" e "as questões da água" - e divide-se entre problemas de resolução a curto e longo prazo uma vez que o executivo comunitário está a chegar ao fim do mantado.