Montenegro avisa Costa que se continuar em negação "é necessário mudar de Governo"

O presidente do PSD acusou esta quinta-feira o primeiro-ministro de estar em negação e recusou que os portugueses estejam a viver melhor, avisando António Costa que "se o Governo não emendar a mão, é necessário mudar de Governo".







MIGUEL A. LOPES/LUSA

"O dr. António Costa tem um desplante político grande e quis vir dizer no debate do estado da nação uma negação do que vimos na rua: que os portugueses estão a viver melhor. Não estão, dr. António Costa", afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas no final do último debate da sessão legislativa, antes das férias parlamentares.O líder do PSD perguntou "em que país vive António Costa", acusando o primeiro-ministro de desrespeitar os que "não têm dinheiro para pagar as suas contas ao final do mês"."Chegar ao estado da nação e não ter a humildade de reconhecer isto é infelizmente sinónimo de que o Governo não vai emendar a mão. Não emendando a mão, o que é necessário é mudar de governo", defendeu.Na intervenção de abertura no debate do estado da nação, António Costa deixou uma farpa a Luís Montenegro."Para nós, Portugal só está melhor se os portugueses estiverem melhor", declarou.Em 2014, quando era líder parlamentar do PSD, que governava o país em coligação com o CDS-PP nos tempos do memorando da 'troika', causou polémica uma frase de Luís Montenegro numa entrevista, quando afirmou que "a vida das pessoas não está melhor, mas o país está muito melhor".Montenegro lamentou que, "influenciado pelo seu publicitário", António Costa tenha querido fazer "uma graçola à volta daquilo que alguém disse em 2014" e de ter ainda uma obsessão com o Diabo, neste caso uma expressão celebrizada pelo ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho."É preciso respeitar o sofrimento das pessoas, é preciso respeitar os que têm hoje baixos salários e ganham o salário mínimo, respeitar os que não têm dinheiro para pagar as prestações da casa, respeitar aqueles a quem o dr. António Costa retira em impostos e devolve em serviços públicos sem qualidade", criticou.Montenegro frisou que anda "na rua todas as semanas, em todas as regiões do país" e contacta com uma realidade diferente da do primeiro-ministro."Empresários que estão asfixiados em impostos, fartos de burocracia, a olhar para os 50 mil milhões de euros vindos da Europa e cujo principal destinatário está a ser a administração pública para colmatar a falta de investimento publico dos últimos anos", criticou.O líder do PSD procurou também desmontar a tese várias vezes repetida pelo primeiro-ministro e pelo PS de que o seu partido não apresenta alternativas."O PSD apresentou nos últimos meses propostas sobre fiscalidade, saúde, habitação, políticas para a terceira idade, para a juventude, para reter imigrantes. Até temos um site, o primeiro-ministro vá lá consultar", ironizou.Para Montenegro, as sondagens que dão o partido taco a taco ou até à frente do PS demonstram que esta alternativa "chega cada vez mais" aos portugueses, depois de há ano e meio o PSD ter perdido as legislativas por 14 pontos de diferença."É sinal de que os portugueses estão atentos ao demérito do Governo e ao mérito da oposição", considerou.