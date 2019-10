Faltam menos de 48 horas para que abram as urnas, mas o destino da política nacional para os próximos quatro anos só será conhecido na madrugada de segunda-feira. As diversas sondagens dão a vitória ao Partido Socialista, ainda que sem maioria absoluta, mas várias surpresas podem surgir. Assim, a agência Reuters delineou cinco cenários possíveis para a próxima eleição.Como aponta a Reuters, "uma maioria para Costa parece menos provável agora que há algumas semanas", uma vez que as sondagens a diferença entre PS e PSD a ficar cada vez mais apertada. Ainda assim, e caso o PS consiga mais de metade dos votos no próximo domingo, a agência prevê que, no próximo mandato, sejam reforçadas as políticas de controlo de despesa para "atingir o excedente orçamental em 2020" e que se adotem incentivos fiscais para empresas e investimento estrangeiro, principalmente na área do imobiliário.Com o PAN de André Silva a ganhar cada vez mais fora nas sondagens, a agência afirma que se pode dar o caso de António Costa só precisar dos três ou quatro lugares que o partido pode eleger para atingir a maioria no Parlamento. O PAN já assegurou que está disponível para este cenário se o PS se comprometer a incluir algumas das suas propostas mais direcionadas para o ambiente. Analistas ouvidos pela agência afirmam que esta solução terá menos custos políticos para o Governo do que a seguinte.Resultou em 2015 e poderá ser a solução em 2019. Caso o PAN não consiga um resultado suficiente para se coligar formal ou informalmente com o PS, Costa terá de se voltar para os parceiros da Geringonça - Bloco de Esquerda e PCP - para a conseguir maioria. A coligação formal foi negada por todas as partes, por isso, diz a Reuters, Costa terá de cumprir "os pedidos mais radicais" destes dois partidos para os conseguir convencer, tais como "aumentar a despesa pública significativamente, aumentar os impostos para os mais ricos, aumentar os custos de despedimento para as empresas e nacionalizar as energéticas".Em último caso, Costa poderá vir a governar sem maioria, o que vai obrigar o PS a procurar aliados para todas e quaisquer medidas que queira ver aprovadas no Parlamento. A Reuters relembra que esta pode ser uma opção arriscada, olhando para o exemplo espanhol, país que "está sem um governo adequado há meses e se prepara para repetir as eleições".Seria a maior surpresa da noite, mas não está completamente excluída. O PSD poderá conseguir um resultado melhor que o PS, voltando assim para o Governo. A possibilidade de coligação formal com o CDS ainda não foi negada por nenhum dos partidos, mas a Geringonça poderá estragar esses planos (outra vez). Neste momento, e segundo as últimas sondagens, "o PSD irá provavelmente perder lugares relativamente a 2015.