Vítima de bullying leva arma de fogo para escola em Lisboa

O aluno de 14, já dentro do recinto escolar, fez um disparo. O suposto agressor, de 17 anos, recorreu a força física para lhe retirar a arma e escondeu-a em parte incerta. As autoridades estão a tentar localizar a pistola.

Um aluno "vítima de bullying" levou para a escola Marquês de Pombal situada na zona de Belém, em Lisboa, uma arma de fogo, que "foi roubada pelo agressor", anunciou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP."Após um aluno, vítima de 'bullying', ter levado para a escola que frequenta uma arma de fogo, pertença de seu pai, foi a mesma roubada pelo seu agressor, tendo este levado a arma para parte incerta. Na sequência de diligências junto da progenitora da vítima foi apurado que o menor teria, sem o seu conhecimento, retirado essa mesma arma de fogo de um interior de um cofre pertencente ao seu pai, onde supostamente estariam duas armas", refere o Cometlis, em comunicado.Fonte policial explicou à agência Lusa que a vítima, de 14 anos, levou a arma de fogo para a escola em 20 de setembro, dia em que o alegado agressor, de 17 anos, a roubou durante uma conversa.Contudo, a escola só soube desta situação na quinta-feira, 3 de outubro, quando, após mais um episódio de agressões, o ofendido contou aos responsáveis da escola que "já sofria 'bullying' desde o início do ano letivo" e que por isso tinha levado a arma para o estabelecimento de ensino "para se proteger".A mesma fonte acrescentou que o suspeito de 17 anos foi constituído arguido e que foram identificados mais quatro alunos, três dos quais suspeitos de fazerem parte do grupo que cometia o 'bullying' sobre a vítima.No comunicado, o Cometlis indica que no decorrer de diligências realizadas posteriormente "não foi possível apurar o paradeiro da arma" que havia sido roubada ao menor, "tendo sido constituído arguido o principal suspeito dos factos".Segundo o Cometlis, as armas do pai da vítima "estariam em situação ilegal".Durante uma busca domiciliária foi ainda apreendido um revólver, 40 munições de calibre de 6.35 milímetros (mm), 42 munições de 22 mm e 12 cartuchos de 12 mm.A PSP dá conta de que vai continuar a investigação."No âmbito do programa Escola Segura, salienta-se a estreita parceria com as direções dos estabelecimentos de ensino, progenitores e encarregados de educação e próprios menores que, em consonância de esforços, resultam em ações desta natureza daqui prevenindo-se os riscos associados a condutas reprováveis", pode ainda ler-se no comunicado do Cometlis.