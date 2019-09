Sabia que não pode caçar em dia de eleições?

A caça é proibida nos dias de atos eleitorais, por isso o Governo dos Açores anunciou a autorização da caça no próximo sábado. Segundo a portaria publicada em Jornal Oficial, "no dia 05 de outubro (sábado) continuará a ser proibida a caça para as mesmas espécies e nos mesmos termos do que está previsto para domingo, de acordo com o disposto no calendário venatório de cada ilha". "Esta substituição não implica, portanto, nenhum aumento no nível do esforço de caça, pelo que não coloca em causa os princípios da gestão sustentável dos recursos e da atividade cinegética", explica uma nota do governo açoriano. Com esta alteração, "os caçadores não serão penalizados no número de dias definidos através dos cadernos venatórios de ilha para o exercício da caça", sublinha a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.

Para além da caça, a propaganda política também é proibida. Tal não se estende às procissões, que podem ser feitas se o trajeto não coincidir com o local de acesso à assembleia de voto; o lançamento de foguetes é autorizado desde que sejam cumpridas as regras legais inerentes a essa atividade e as provas desportivas podem ser realizadas se não colocarem em causa o exercício do direito de voto por parte dos participantes.



Em 2017, as eleições autárquicas coincidiram com quatro jogos do campeonato nacional, um dos quais o clássico Sporting CP e FC Porto em Alvalade. Em 2015, houve jogos no dia das eleições legislativas, assim como no dia das eleições europeias de 2014. De acordo com o Público, estes jogos preocuparam os políticos, os partidos e a Comissão Nacional de Eleições, porque contribuíram para a abstenção.



Por isso, este ano, o Governo chegou a acordo com a Liga e a Federação de Futebol, sem imposição legal. Nas eleições europeias de 26 de maio, não ocorreu a final da Taça de Portugal – foi antecipada um dia para não coincidir com as eleições. Agora, nas eleições legislativas de 6 de outubro, não foram marcados jogos do campeonato.

No primeiro fim-de-semana do outubro, costuma haver sempre jogos. Por isso, o acordo selado passa pela interrupção de jogos do campeonato nos dias 5 e 6 de outubro. Havendo nesses dias uma jornada da seleção nacional – o selecionador nacional Fernando Santos pode fazer treinos de preparação para o Europeu 2020.