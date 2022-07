Do taxista ao treinador: todos têm conselhos para Luís Montenegro

Como convencer quem o ouve? Olhar as pessoas nos olhos pode ser um bom começo. Como convencê-las a votar nele? Transmitir esperança, no tom e no conteúdo, pode ser boa ideia. Como manter uma equipa, o PSD, algo esfrangalhada por derrotas eleitorais consecutivas, unida e motivada? Talvez um treinador de futebol saiba como se faz isso. O que pedem os reformados, esse nicho eleitoral fundamental? E a chamada “conversa de taxista”, diz o quê? Pessoas de várias áreas, mais perto, mas sobretudo, mais longe da política, explicam a Luís Montenegro tudo o que tem a fazer para que a experiência lhe corra bem como líder do PSD, recentemente entronizado no 40º congresso do partido. Depois não diga que não avisámos.