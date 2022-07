Montenegro desfaz regionalização de Rio e ataca 'delfins' de Costa

O PSD de Luís Montenegro não é o PSD de Rui Rio — e isso já se nota nas medidas tomadas. No seu discurso de encerramento do 40.º congresso social-democrata, o novo líder do partido desfez as posições respeitantes à regionalização tomadas pelo seu antecessor Rui Rio, que era favorável à proposta do Governo de referendo para 2024. "Não é adequado", afirmou Montenegro, justificando que as prioridades mudaram depois da guerra na Ucrânia "e as consequências económicas e sociais muito sérias que tocam em todos os portugueses". "Fazer um referendo neste quadro crítico e delicado seria uma irresponsabilidade, uma precipitação e um erro", avisou, frisando que o PS até pode avançar para a iniciativa de convocar um referendo sobre a regionalização em 2024 — "tem uma maioria absoluta que lhe permite fazê-lo" —, mas "não terá é o aval ou a cobertura do PSD".