Pedro Nuno Santos e o 'elefante na sala': “O erro foi meu”

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foi chamado ao Parlamento para responder pela notícia de que "o pior aeroporto do mundo fica em Portugal e o oitavo também" — mas acabou a falar de ter sido desautorizado para avançar com a solução do novo aeroporto, também descrito pelos deputados como "o elefante na sala". "Estamos aqui para falar sobre o problema destas trapalhadas, a que nos trouxe aqui e a que se seguiu", começou por afirmar o deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira, que perguntou "afinal quem manda" nesta matéria, se o primeiro-ministro ou o ministro das Infraestruturas. Em resposta, Pedro Nuno Santos afirmou que a questão está "resolvida e respondida".