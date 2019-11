PJ encontrou na Suíça os milhões de Lalanda e Castro A acusação tem mais de mil páginas e visa o empresário Paulo Lalanda de Casto e o antigo presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, Luís Cunha Ribeiro, por crimes de corrupção. Há mais sete acusados, sobretudo médicos. - Portugal , Sábado.

Como Lalanda e Castro construiu a teia de influência Há 30 anos era um delegado ambicioso que seduzia médicos com benesses e viagens. Não descansou enquanto não fez da Octafarma um portento mundial. Pelo caminho montou uma poderosa rede de poder com ramificações políticas e nos hospitais. Esta quinta-feira, foi-lhe decretada prisão domiciliária - Portugal , Sábado.

As 122 conversas de António Costa no caso Octapharma A informação confidencial do Ministério Público (MP) começou com a identificação do "suspeito Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro" e seguiu de imediato para a descrição dos números de código atribuídos aos dois telemóveis sob escuta há largos meses.

Durante vários anos, o diretor do jornal Polígrafo, Fernando Esteves , acumulou a função de jornalista e editor de política na SÁBADO com uma quota numa empresa que, entre outras matérias, tinha no seu objeto social a "consultoria em comunicação", uma actividade incompatível com a profissão de jornalista. A revelação consta da acusação do Ministério Público no processo "Máfia do Sangue", na qual se adianta ainda que a empresa em causa, a "Alter Ego", chegou a trabalhar para a Octapharma e para Lalanda e Castro, o principal arguido do processo.Com as suspeitas que recaíam sobre Paulo Lalanda e Castro, ex-diretor da Octapharma em Portugal, e o médico Luís Cunha Ribeiro (ambos recentemente acusados pelo Ministério Público por corrupção ativa e passiva) a circularem a grande velocidade nos meios de comunicação social, os dois intervenientes sentiram, em 2015, necessidade de um melhor aconselhamento mediático. Porque, até aí, quem se ocupava da monitorização das notícias era Pedro Coelho dos Santos, quadro do Instituto Nacional de Emergência Médica que trabalhava sob a dependência de Cunha Ribeiro.Foi então, de acordo com o despacho da procuradora Ana Paula Vitoriano, que Lalanda e Castro propôs a Coelho dos Santos um contrato de assessoria mediática. Na resposta, Coelho dos Santos (que chegou a ser candidato pelo PS à Câmara de Sobral de Monte Agraço), avançou com um orçamento de 850 euros/mês para a assessoria da Octapharma e, por outro lado, a "prestação do serviço através da empresa Alter Ego, Lda.. " a Paulo Castro e empresas do seu universo. "Serviço a prestar: Monitorização mediática (dias úteis e fins-de-semana) das noticias referentes ao "processo Marquês", "vistos gold" e a atividade das empresas do universo pessoal. Aconselhamento mediático de crise, nas suas várias componentes: elaboração de respostas aos media e comunicados de imprensa, sempre que necessário; Análise da documentação disponível no âmbito dos respetivos processos judiciais com vista a antecipar situações de risco mediática, necessidades de ações juntos dos media e Disponibilidade permanente. Valor: 1500 (mil e quinhentos) euros mensais, acrescidos de IVA a taxa legal", escreveu ainda Coelho dos Santos.De acordo com o registos comerciais da empresa, Fernando Esteves foi, até 2018, sócio da Alter Ego (o mesmo nome de um blog da sua autoria) que, além da assessoria mediática a Octapharma, também ministrou, por exemplo, em ações de formação da Apifarma. Fernando Esteves, recorde-se, escreveu durante muito anos sobre questões de Saúde. Contactado pela SÁBADO, o diretor do Polígrafo apenas admitiu ter sido "negligente" no que diz respeito ao acompanhamento das contas da empresa, garantindo desconhecer em absoluto quais os clientes do seu sócio Pedro Coelho dos Santos. Fernando Esteves, aliás, escreveu em janeiro de 2017 um perfil de Lalanda de Castro na SÁBADO, relacionando-o não só com a Operação Marquês, mas também com o caso Octapharma e "Vistos Gold". Foi no âmbito do caso da Operação Marquês que Fernando Esteves viajou até Londres para se encontrar com Paulo Lalanda e Castro. Um encontro que, segundo o Ministério Público, terá sido arquitetado por Pedro Coelho dos Santos, Luís Cunha Ribeiro e o advogado Paulo Farinha Alves (também acusado no processo). A reunião entre o jornalista e Lalanda de Castro acabaria por ser relatada num dos livros de Fernando Esteves, "A Sangue Frio".A relação entre Lalanda de Castro e as empresas de comunicação que acompanharam o gestor e a Octapharma durante os últimos anos foi, aliás, muito esmiuçada na acusação do Ministério Público. Nos milhares de emails apreendidos pela investigação, o Ministério Público isolou um do assessor de comunicação Bueno de Matos, no qual este diz a Lalanda de Castro que pretendia "acompanhar" e "não largar" a jornalista da TVI Alexandra Borges, autora de várias reportagens sobre o negócio da venda de plasma ao Estado. Bueno de Matos escreveu ainda que pretendia esclarecer o contrato de arrendamento entre Cunha Ribeiro e uma sociedade imobiliária de Lalanda de Castro, a Convida, que o Ministério Público garante nunca ter existido. Aliás, segundo a tese da acusação, Lalanda e Castro colocou à disposição de Cunha Ribeiro dois apartamento, um no Porto, outro em Lisboa, para usufruto deste, como contrapartida para a influência que este tinha nos contratos entre a Octapharma e o Estado.Apanhado em várias escutas telefónicas com Cunha Ribeiro (e depois em emails apreendidos numa busca da PJ), o assessor chegou a trabalhar em simultâneo para o Estado, para o médico, para Lalanda e Castro e a Octapharma. Logo em 2015, Coelho dos Santos enviou a Fernando Esteves as perguntas da jornalista Alexandra Borges dirigidas a Cunha Ribeiro e, noutro caso, também se gabou a Lalanda de ser "a única pessoa" que conseguia "manipular Cerejo", referindo-se ao jornalista José António Cerejo, do Público. Mais tarde, propôs a Lalanda a contratação de um especialista em gestão de crises mediáticas (da HK Strategies), que também realizou trabalhos de monitorização de notícias sobre a Octapharma.O Ministério Público acusou, na passada semana, o médico Luís Cunha Ribeiro , ex-presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo,de um crime de corrupção passiva e de mais outros dez ilícitos Falsificação, abuso de poder e branqueamento de capitais) neste caso que está relacionado com o monopólio da venda de plasma inactivado (componente do sangue) aos hospitais públicos portugueses.Já o empresário Paulo Lalanda e Castro, ex-administrador da Octapharma em Portugal, foi acusado de 21 crimes, incluindo três de corrupção activa. A procuradora Ana Paula Vitorino concluiu que o empresário, que foi patrão do ex-primeiro-ministro José Sócrates após este perder as eleições, construiu uma rede de influências através de relações pessoais e familiares, com o objectivo de obter benefícios próprios.Do rol de acusados fazem ainda parte uma médica imuno-hemoterapeuta, que foi subordinada de Cunha Ribeiro no Hospital de São João, no Porto, onde ambos ainda trabalham, e uma farmacêutica, que fazia parte da Associação Portuguesa de Hemofilia. Ambas estão acusadas de um crime de corrupção passiva.Paulo Farinha Alves, advogado da sociedade PLMJ, também foi acusado de dois crimes, um de falsificação na forma tentada e outro de branqueamento de capitais, ambos na forma tentada. A irmã de Lalanda e Castro, que assumiu funções de responsabilidade em várias das empresas offshore criadas pelo empresário e na Convida, também está acusada de cinco crimes: três de falsificação e dois de branqueamento.