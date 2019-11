Carlos Guimarães Pinto está de saída da presidência do Iniciativa Liberal (IL), um ano depois de ter assumido a liderança do partido. Diz que cumpriu a sua missão e que está na altura do partido ter um novo líder que, acredita, será João Cotrim Figueiredo. Admite que pode ter tido um pequeno azedume por não ter sido eleito depois de dedicar tanto tempo ao partido, mas que isso não apaga toda a alegria que sentiu ao saber que o IL ia ter um representante no Parlamento.

Está de saída de Portugal para o Dubai - "vivi lá durante alguns anos e trabalhei lá. Vou lá ficar cinco dias" - e depois para o Vietname onde vai dar aulas numa universidade "de elite" em Hanói. É a terceira vez que vai dar aulas na Universidade Nacional de Economia do Vietname, onde garante que os alunos são quase todos mais inteligentes do que ele. "Eles pegam nos cinco ou seis melhores alunos de cada região e só esses é que podem ir para aquela universidade", conta. Vai estar nesta universidade a dar aulas de Análise de Políticas Públicas durante um mês e depois voltar à atividade de consultor. Talvez emigrar, motivo pelo qual não garante voltar a ser candidato em 2023.

O foco inicial da entrevista - marcada antes do anúncio da sua saída - seria para falar com Carlos Guimarães Pinto no papel de criativo por detrás da campanha eleitoral do partido. Foi por aí que começou a entrevista.

O Carlos foi um dos responsáveis daquela que é talvez a campanha mais comentada nos últimos anos em Portugal. O IL ficou muito conhecido por ter uma campanha diferente e combativa. Essa campanha serviu para tentarem também demarcarem-se dos outros partidos?

Primeiramente, não foi o Carlos. Eu tive a sorte de estar rodeado pelas pessoas certas em todas as áreas da comunicação que ajudaram a isso, mas a verdade é que para um partido que não tinha um rosto mediático, a única forma de sobressair, de fazer passar a mensagem era comunicar de uma forma que interessasse às pessoas. E tenho de ser honesto, já havia algumas destas coisas que eu antes de entrar na política sempre pensei: "se eu um dia estiver num partido tenho de fazer isto, isto e aquilo". Coisas como a carta das Finanças que chegou às pessoas, como o cartaz à porta do Avante que eram coisas que eu já tinha fantasiado antes. A transmissão de ideias é muito mais fácil se for feita de uma forma criativa.

Vê outros partidos com uma comunicação interessante?

(Hesitação) Eu prefiro não falar de outros partidos, mas gostei muito da nossa, achei que foi muito diferente da dos outros partidos.

E a vossa comunicação poderá vir a ser mimetada no futuro?

Eu acho muito provável. Acho que certos aspetos não serão [imitados] porque há muita aversão ao risco entre os partidos tradicionais. Uma das grandes vantagens que nós temos é que partimos do zero. Portanto, quem parte do zero não tem nada a perder. Enquanto um partido tradicional teria algum receio em, sei lá, pôr um cartaz à porta do Avante ou ter um cartaz com a figura do Costa, o que quer que seja, nós não. O pior que nos podia acontecer era termos o zero que tínhamos antes.

Nesta campanha não realizaram arruadas ou comícios. Isso não tira a proximidade com o eleitorado?

As arruadas não servem para conhecer as pessoas! As arruadas têm um único propósito que é servir de espetáculo para as televisões virem filmar. Nós fizemos, nas europeias, uma visita ao [Mercado do] Bolhão. E nós falámos com as pessoas e elas diziam: "Os partidos vêm todos aqui", aquela já era na altura a 10ª ou 11ª visita de um partido. Obviamente ninguém vai lá para convencer ninguém. Em conversas de 20 segundos ninguém conhece o eleitorado. Não conhece nada. Hoje os partidos fazem isso porque as televisões aparecem, simplesmente. Essa forma de fazer política para mim faz-me muito pouco sentido.

Vocês beneficiaram bastante das redes sociais porque muitas vezes os vossos cartazes eram menos visto na rua do que no Twitter, Facebook ou Instagram. Para isso contribuíram os vossos apoiantes e também adversários que partilharam centenas de vezes cada cartaz. Qual o papel das redes sociais na divulgação das ideias do partido?

É extraordinariamente importante. Aliás, este partido nasceu muito nas redes, cresceu muito nas redes e eu até diria que os outdoors não foram necessariamente comunicação de rua, mas foram outro modelo de conteúdos para as redes. O Ricardo Pais Oliveira foi o nosso responsável pelas redes que teve uma importância fabulosa porque ele conseguiu pegar nas redes sociais que partiram do zero há um ano. Zero, literalmente zero, com zero seguidores e torná-las num sucesso que têm hoje. As redes sociais são uma forma relativamente fácil de chegar a muitas pessoas. Nestes últimos três meses, os outdoors tornaram-se algo bastante importante, a comunicação postal também teve o seu impacto, mas todo esse impacto foi multiplicado pelo impacto que tiveram as redes. Eu vou-te dar um exemplo muito bom que foi aquele cartaz do "#ComPrimos". Foi um cartaz que teve muito sucesso. O cartaz foi colocado por volta das 11h/12h, no Porto. Não se ouviu uma palavra sobre aquele cartaz até o momento, por volta das 21h, em que colocamos a imagem daquele cartaz nas redes. Passado uma hora estava em todas as notícias.

Nas redes sociais vocês começam a ter aqueles seguidores dos quais até se tentam distanciar, por serem demasiado radicais. Como é que se lida com isto?

Uma das nossas imagens de marca é a agressividade com que combatemos os socialistas, o PS, etc. E há pessoas que se aproximam de nós por essa vertente. Não necessariamente por concordarem com as nossas ideias, mas porque gostam da combatividade. E isso causa-nos alguns problemas. Porque depois temos pessoas que se declaram como apoiantes e que têm posições completamente contrárias àquilo que são as nossas. Isso é muito complicado de gerir. Estas pessoas no princípio do partido eram importante porque éramos poucos e as pessoas sentiam que cada um representava o partido de alguma forma. Mas eu acho que aos poucos as pessoas vão perceber que só por alguém dizer que apoia este partido, não quer dizer que falem em nome dele.



(Pedimos a Carlos Guimarães Pinto para tentar desenhar um dos outdoors do partido. Foi aí que avisou que desenhar não é com ele e que é melhor a dar ideias.)







O IL afirma que é liberal a nível económico, político e social. Apoiam o aborto, casamento homossexual, entre outros. Mas começa-se a ver que muitos dos vossos apoiantes são contra estas liberdades individuais. Como é que lidam com esta divisão?

Disse isto logo no meu discurso quando fui empossado como presidente do partido. Nós aceitamos todos aqueles que são diversamente liberais. Querem mais liberalismo, mesmo que só coloquem o ênfase numa dessas liberdades. Mas têm que perceber que o partido é liberal nos três: liberalismo económico, político e individual. Portanto a pessoa se calhar é mais conservadora, é contra isto ou contra aquilo... Tem de tolerar. Quando se junta ao partido por apoiar a uma das outras liberdades, tem de saber que o partido apoia as três. E que se irá empenhar nas três e que se houver amanhã uma votação sobre um assunto que toque a liberdade individual, nós iremos estar na defesa do liberalismo. E as pessoas têm de tolerar isso. Para aqueles que isso é uma questão eliminatória, pronto, há outros partidos.

Já se identificam fações dentro do partido?

Pessoalizadas? Não, de todo. Há fações de pessoas que se preocupam mais com um certo tipo de liberalismo, outro mais com outro, mas acho que pelo menos este ano houve um sentimento de compromisso muito grande. As pessoas sentiram que havia um certo compromisso e sempre que houve uma discussão sobre um ou outro tema chegámos a um ponto de compromisso. Havendo fações, acho que nenhuma delas é suficientemente estanque para não se diluir com as outras, nunca foi um grande problema que nós tivéssemos, pelo menos até agora. Um dia que o partido tenha 10.000 membros ou 20.000, se calhar vai começar a ser.

O Carlos abandonou a presidência do partido...

Ainda sou presidente até às próximas eleições.

...mas vai continuar na direção do partido, ou afasta-se totalmente?

Na direção não faz muito sentido. Eu quero que a próxima liderança tenha o seu espaço. E para ter o seu espaço não faz sentido ter ali uma sombra, ter o [antigo] presidente ainda na direção. Vou continuar a ajudar naquilo que puder, com o tempo que tiver e naquilo que me quiserem. Acho que isso faz sentido. Sempre que me quiserem irei estar a ajudar.

Quantos candidatos à liderança prevê que haja?

Se calhar não devia dizer isto, mas acho que só haverá mesmo um.

E está confiante na possível liderança de João Cotrim Figueiredo?

Se o João tiver sucesso, uma pequena parte desse sucesso será meu e se fraquejar, uma parte desse fracasso será meu também. Só posso confiar que aquilo vai correr tudo bem. Acho que acima de tudo nesta fase do partido precisamos de um líder diferente. Há um ano, quando começámos do zero, com a conta bancária a zero, redes sociais a zero, tínhamos um partido a atravessar uma micro-crise. Precisávamos de um perfil de líder mais todo-o-terreno. Alguém que fizesse de tudo. Foi o meu caso. Eu fazia comunicação digital, fazia representação do partido, ia a entrevistas (as poucas que tínhamos), escrevia artigos, mas também andava com o fornecedor de outdoors pelas ruas a ver locais para outdoors, tinha de fazer tudo. Hoje o partido vai ter cinco, seis, sete pessoas assalariadas, portanto vai ter uma estrutura mais profissional, precisa de um perfil de presidente diferente. Alguém que sinta mais à vontade com presenças mediáticas que nunca foi o meu forte e que o João é bastante bom nisso. Não precisa, necessariamente, de um presidente que esteja presente em todas as áreas como eu estava, fazendo uma micro-gestão das áreas do partido porque éramos poucos.

Eu acho que normalmente os partidos devem mudar de líder quando passam para estágios diferentes da sua vida. Connosco este estágio demorou um ano. Poderia ter demorado dez. Há partidos que andam a tentar isto há muitos anos. Nós passámos esta fase muito rapidamente. Eu parei, parei toda a minha vida durante este ano. Podia parar mais quatro anos, mas depois arriscava-me a não ter vida para onde voltar. (Risos.) Que é um risco, não é? Uma parte da minha carreira está fora do país e eu tinha planeado para-la durante três ou quatro anos para fazer o doutoramento e já vou para o quinto por causa desta missão no partido e quanto mais isto se prolongasse maior o meu risco para depois não ter uma vida para onde voltar. Não ter poupanças, já não ter profissão... É um risco.

Se tivesse sido eleito continuava como presidente da Iniciativa Liberal?

Sim, sim, sim. Claro, claro, claro. Nesse caso teria uma outra missão que era representar o distrito do Porto que era uma missão que seria muito especial para mim que sou do Porto, gosto do Porto e essa era uma missão que faria com muita felicidade nos próximos quatro anos. Mas os eleitores do Porto decidiram que não devia ter essa missão e compreendo perfeitamente.

E falou com o João antes de abdicar da presidência do partido?

Sim, sim, sim. Nós falámos logo poucos dias depois das eleições, sobre esta possibilidade. Ele na altura não ficou muito satisfeito, pediu-me para voltar atrás, eu ainda pensei mais uns tempos, mas simplesmente não pode ser. Eu durante este ano servi o partido e vou continuar a fazê-lo. Mas não tenho condições financeiras nem pessoais para continuar a ter o tipo de dedicação que gerir um partido exige. Principalmente um partido desta dimensão e quando se é apaixonado por isto, isto é um trabalho que não mete 40 horas nem 50. É preciso estar lá sempre. Estou a fazer um trabalho qualquer, a escrever alguma coisa, estou a jantar, estou com a minha filha e sempre a pensar no próximo quadro nas redes sociais, no próximo outdoor, no próximo comunicado que temos de escrever. Às vezes acordava a meio da noite com uma ideia, depois apontava e tal. Quando se gosta mesmo disto é uma coisa em que se está lá sempre. Eu gosto disto, gosto genuinamente disto. E a única forma de isto não apagar completamente o resto da minha vida é desligar, ter outro tipo funções.

No comunicado em que divulgou que ia abandonar a presidência escreve "não me podem pedir mais. Não me podem pedir que continue a sacrificar a minha vida por uma causa". Ficou um azedume por não ser eleito, depois destes sacrifícios pelo partido?

Eu quando me tornei presidente do partido, houve um órgão de comunicação social que deu essa notícia, dois dias depois, que foi o Sapo24. Nós estávamos a começar quase do zero num sistema de 22 partidos. A minha expectativa de ser eleito naquele momento era basicamente zero. Eu não entrei para isto para ser eleito. Eu queria divulgar as ideias, obter um bom resultado, obviamente, mas para mim o grande, grande feito daquele ano era colocar uma voz liberal no Parlamento. Obviamente candidatei-me pelo Porto, gostaria de ser eleito pelo Porto, gostaria de representar o Porto no Parlamento, mas acho que não escondi muito bem a minha alegria naquela noite. Porque acho que foi um feito fantástico. Qualquer pontinha de azedume porque em vez de um não elegemos dois é irrelevante pela enorme satisfação que foi isto de eleger alguém. Nós fomos o único partido que conseguimos isto, eleger alguém à primeira, sem aparecer nas televisões o tempo todo, só pela força das ideias, só pela campanha. Epá, isto é uma satisfação total. O facto de ter faltado este bocadinho que é eu próprio ser eleito pelo meu distrito não apagou minimamente aquilo. Nada, nada. Zero.

Quando foi apontado que na sua publicação não referia uma única vez o nome de João Cotrim Figueiredo, o Carlos mudou a fotografia de perfil para uma onde surge a abraçá-lo. Qual foi o objetivo?

Isso é completamente ridículo, pá. Por diversas coisas. Não mencionei o João ali porque achei que não era eu que tinha de apresentar disponibilidade o João para ser presidente. Era ele que tinha de dizer isso. Não era eu na minha mensagem de despedida que tinha de estar a apontar um sucessor. Não me cabia a mim nem deve caber. Uma das coisas que me levou a tomar esta decisão tão perto das eleições foi precisamente por não haver qualquer tipo de acontecimento que pudesse gerar sequer a suspeita de que tinha acontecido qualquer zanga com o João. Quer dizer... O que é que aconteceu? O João tinha acabado de ser eleito, tinha falado pela primeira vez no Parlamento. Mesmo que nos quiséssemos zangar não havia um motivo para isso. Evidentemente daqui a três, quatro ou cinco meses vai haver alguma coisa que eu e ele discordamos. É natural e acho que nessa altura podia-se inventar qualquer coisa. Naquele momento não havia nada! Nós tivemos um momento que partilhei com ele que foi um dos momentos mais felizes da minha vida que foi quando conseguimos um deputado que foi ele, que foi um feito fantástico que foi meu e dele. A equipa do João no Parlamento foi escolhida por mim, a pedido dele, quer dizer, ele pediu-me para escolher a equipa que o vai ajudar lá. Não houve literalmente nada, é que nem haveria uma razão para haver isso. Não houve de todo. Nada. Zero.

Daqui a 4 anos volta a ser candidato a deputado no Porto, pelo Iniciativa Liberal?

Se me perguntassem há um ano e meio se ia ser líder parla... partidário, eu diria muito que provavelmente que não. Quer dizer, nem me passava pela cabeça essa ideia. Quer dizer, quatro anos é muito tempo. Honestamente não tenho qualquer noção disso. Não sei se vou estar no país daqui a quatro anos. Grande parte da minha vida profissional é fora do país, tenho conversado com família sobre possibilidade de emigrar, é uma possibilidade real, por isso nem sei se vou estar cá daqui a a quatro anos. Honestamente não sei, não sei mesmo.