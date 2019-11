Os negócios da Máfia do Sangue que levaram à acusação

Como Lalanda e Castro construiu a teia de influência Há 30 anos era um delegado ambicioso que seduzia médicos com benesses e viagens. Não descansou enquanto não fez da Octafarma um portento mundial. Pelo caminho montou uma poderosa rede de poder com ramificações políticas e nos hospitais. Esta quinta-feira, foi-lhe decretada prisão domiciliária - Portugal , Sábado.

Tudo sobre o interrogatório de Cunha Ribeiro Dezembro de 2016. Na manhã do dia 13, quando passavam apenas cinco minutos das 7 horas, a Equipa 2 da Polícia Judiciária (PJ) chegou ao 4º piso do número 186 da Av. do Brasil, em Lisboa, o apartamento então alugado pelo ex-presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Luís Cunha Ribeiro.

Muitos meses antes do processo chegar ao fim, a tese da Polícia Judiciária (PJ) já era lapidar: o antigo presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Luís Cunha Ribeiro, e vários membros de júris de concursos públicos foram corrompidos nos negócios milionários de compra de produtos hemoderivados e plasma humano para o Serviço Nacional de Saúde (SNS). O corruptor? O grupo Octapharma e Paulo Lalanda Castro, o antigo patrão de José Sócrates."Foi possível reunir indícios que permitem concluir que Paulo Lalanda Castro, na sua atividade por conta do grupo Octapharma, logrou aliciar para a defesa dos interesses deste diversos médicos da especialidade de imuno-hemoterapia que, desde o CP [Concurso Público] 19/98, tomaram parte no processo de decisão dos procedimentos concursais para aquisição de plasma humano inativado e hemoderivados para o SNS", refere um relatório de 130 páginas da PJ, datado de maio de 2017, a que ateve acesso.Remetido à magistrada do Ministério Público (MP) titular do inquérito, Ana Paula Vitorino (actual assessora da procuradora distrital de Lisboa, Maria José Morgado), o documento também é claro no que está em causa num processo que se encontra próximo do fim e a que os arguidos já têm acesso legal: "Para o efeito, Paulo Lalanda Castro (…) abordou pessoas da sua confiança que pudessem participar no processo de decisão do SNS, dos hospitais, unidades de saúde e/ou do IPST [Instituto Português do Sangue e Transplantação], quando da realização de concursos para fornecimento destes produtos e/ou serviços e - mediante a atribuição àquelas de diversas vantagens de carácter patrimonial e não patrimonial - garantiu que as mesmas defendiam os interesses privados de Paulo Lalanda Castro e do grupo de empresas de que o mesmo fazia parte."A PJ refere ainda que Paulo Lalanda Castro (cujo advogado Raul Soares da Veiga não respondeu aos contactos telefónicos e via SMS da) e o grupo Octapharma pagaram durante vários anos inúmeras viagens e alojamentos a um conjunto de médicos que integraram as comissões de peritos e ainda outros especialistas que poderiam vir a ser nomeados para essas mesmas comissões. E também a médicos que, estando em "lugares de destaque, pudessem influenciar na decisão", como terá sucedido com Cunha Ribeiro. Em alguns casos, o pagamento das viagens de avião terá sido feito para que os médicos fossem "não só às reuniões dos grupos de trabalho para preparação dos referidos concursos, mas também às reuniões dos próprios júris de que faziam parte, reuniões essas que ocorriam em Lisboa", concretizou a PJ.Foi durante as buscas da operação O Negativo, um processo-crime aberto em 2015 na sequência de várias investigações jornalísticas do Correio da Manhã e da TVI sobre os negócios do sangue em Portugal, que os inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ descobriram, em Dezembro de 2016, dezenas de faturas de pagamentos de viagens e alojamentos de médicos, de júris de concursos e do então diretor da ARSLVT. No total, e apenas tendo em conta os documentos a que a SÁBADO acedeu, estarão em causa cerca de 1,2 milhões de euros pagos pelo grupo Octapharma.A descoberta destas faturas e recibos está descrita num minucioso documento com 438 páginas (Relatório 1) que a PJ fez depois de cruzar os ficheiros informáticos apreendidos no grupo Octapharma, na ARSLVT, no Centro Hospitalar de S. João, no Porto, e no Clube Viajar, a agência de turismo com sede em Lisboa que trabalhou durante mais de uma década com as empresas de Paulo Lalanda Castro. Segundo este relatório, os pagamentos suspeitos terão ocorrido durante mais de 15 anos, desde 1998/2000, precisamente quando a Octapharma ganhou os primeiros concursos do Estado para aquisição de plasma humano inativado, que pode ser administrado diretamente aos doentes ou fracionado e usado para criar medicamentos. Este dispendioso recurso clínico é essencial para hemofílicos, para infetados com o vírus do VIH, bem como para doentes de cancro e aqueles que sofreram queimaduras graves.No essencial, o trabalho da equipa da PJ passou por cruzar os dados sobre as sucessivas equipas dos concursos públicos do plasma (a maior parte dos concursos acabaram suspensos ou anulados, com as adjudicações a continuarem a ser feitas ao grupo Octapharma ao abrigo do concurso inicial) e os discretos pagamentos de viagens feitos pelas empresas de Paulo Lalanda Castro. Na própria agência Clube Viajar, era até claro que, pelo menos em algumas das ofertas da Octapharma a médicos, tudo tinha de ser tratado de forma sigilosa. A confirmação consta numa anotação encontrada pelos investigadores num dos ficheiros informáticos apreendidos e que se refere a uma fatura paga em 2005 pela Octapharma AG. Diz assim: "Altamente confidencial, não falar com ninguém acerca desta viagem."A Judiciária associou depois esta oferta de 12 dias de viagem/alojamento para duas pessoas na Tailândia (custo: €11.468,75) à abertura das propostas do Concurso Público 2005/9 (o valor total do concurso foi de cerca de 53 milhões de euros, dos quais inicialmente foram adjudicados cerca de 37,2 milhões à Octapharma) e à intervenção nesse concurso da médica Manuela Carvalho.Amiga e colega de Luís Cunha Ribeiro no Serviço de Imunoterapia do Hospital de S. João (a médica chegou a dirigir o serviço no impedimento de vários directores), Manuela Carvalho preside, desde 2016 e por nomeação do atual Governo, à Comissão Nacional de Hemofilia. E também integrou o júri de quatro concursos públicos e participou em grupos de trabalho de preparação de dois outros concursos sobre a compra de plasma e derivados. A PJ diz agora que a responsável foi corrompida quando definiu critérios para a adjudicação, avaliou as propostas a concurso e aprovou listas de produtos e fornecedores a adjudicar ao SNS."Resulta (…) da extensa prova documental reunida que Manuela Carvalho, desde 2005 até 2016, ou seja, desde o primeiro ao último concurso público onde interveio, em datas contemporâneas às reuniões dos grupos de trabalho e júris desses concursos, ao longo de mais de 10 anos e até muito recentemente, recebeu vantagens económicas das diversas empresas do grupo Octapharma", escreveu a PJ no relatório que, em Maio passado, foi remetido ao MP para justificar o pedido de buscas à médica e a constituição de arguida no processo.No documento, a Judiciária referiu que havia fortes indícios de que a clínica do Hospital de S. João "agia como uma verdadeira funcionária da Octapharma, entre os elementos dos júris dos concursos públicos em que interveio". Os inspetores da UNCC chegaram até a propor a detenção de Manuela Carvalho para lhe aplicarem medidas de coacção, tendo argumentado que continuara a receber pagamentos de viagens da Octapharma mesmo depois de o caso do plasma ter sido tornado público.A detenção acabou por não ser aceite pelas autoridades judiciais, mas a operação de buscas domiciliárias, que se concretizou no mês seguinte, em Junho passado, visou Manuela Carvalho e outros dois médicos, Manuel de Campos e Maria Diniz. Os inspetores estiveram também nos respetivos locais de trabalho dos suspeitos, o Centro Hospitalar de São João, o Centro Hospitalar Lisboa Central - Hospital de S. José e a sociedade Moutinho & Campos, Sociedade de Serviços Hematológicos, Lda., com sede na Maia.Os três médicos foram constituídos arguidos e depois interrogados, tendo Manuela Carvalho sido confrontada, por exemplo, com dezenas de alegados pagamentos de viagens por parte do grupo Octapharma. Nos registos da PJ, com data de Abril de 2017, a médica (que não respondeu aos contactos telefónicos dapara o local de trabalho, o Centro de Hemofilia do Hospital de São João) surge associada a faturas pagas pelas empresas de Paulo Lalanda Castro e referentes a bilhetes de avião do Porto para Lisboa, mas também para Amesterdão (Holanda), Boston e Orlando (EUA), China, Roma (Itália), Varsóvia (Polónia), Helsínquia (Finlândia) e outros locais.Nestes registos constam também referências a dezenas de outros médicos que integraram as viagens e ao próprio Luís Cunha Ribeiro (o advogado que o representa, José Lobo Moutinho, não respondeu às perguntas da SÁBADO enviadas por email), com o grupo Octapharma a pagar-lhe dezenas de milhares de euros em viagens e estadias à Colômbia, Las Palmas (Espanha), China, Singapura, Índia, Uruguai e Reiquiavique (Islândia).Um dos alvos privilegiados da investigação foi a relação entre Paulo Lalanda Castro e Luís Cunha Ribeiro, sobretudo desde que o médico integrou o grupo de peritos dos concursos do plasma de 1998 e 2000. Actualmente, os dois homens estão em liberdade desde Março passado, porque o MP pediu à juíza de instrução, Cláudia Pina, o fim da prisão domiciliária. Mas manteve a proibição de os dois arguidos se ausentarem do País sem autorização e o ex-administrador da Octapharma teve de prestar uma caução de 1 milhão de euros.Depois dos concursos que adjudicaram a compra de plasma à Octapharma, segundo o Correio da Manhã, Cunha Ribeiro comprou um apartamento no Porto a "preço de saldo". O imóvel era da Convida, uma sociedade imobiliária constituída em 1994 que pertence a Lalanda Castro. Já durante o processo-crime, Cunha Ribeiro doou o imóvel (três fracções autónomas) aos dois filhos, mas manteve o usufruto do mesmo. Ainda assim, o MP e a juíza de instrução decretaram o arresto preventivo do imóvel, mas os filhos de Cunha Ribeiro recorreram para o Tribunal da Relação de Lisboa, que manteve a decisão do MP, conforme refere a decisão de 12 de Julho passado a que ateve acesso.A suspeita de que o negócio possa ser simulado é evidente, tal como a PJ acredita que se terá passado com outro imóvel, desta vez localizado em Lisboa. Em causa está um apartamento T1 de Paulo Lalanda Castro onde Cunha Ribeiro viveu (entre 2005 e Março de 2007 e Novembro de 2011 e Janeiro de 2015) e que fica no mesmo edifício de luxo onde José Sócrates residiu antes de ser detido.Cunha Ribeiro garantiu ao MP que pagava uma renda mensal pelo apartamento, mas a PJ duvida desta versão porque encontrou indícios de que terão sido posteriormente criados documentos para justificar os pagamentos do aluguer. Por exemplo, um dos documento foi criado informaticamente só a 27 de Julho de 2016. Trata-se de uma digitalização de uma carta de Paulo Castro para Cunha Ribeiro, com data de 5 de Janeiro de 2015, em que o empresário supostamente devolve um cheque do Novo Banco que terá recebido nesse mês do médico. O cheque é de 46.800 euros, mas Paulo Lalanda Castro alega existir uma dívida de Cunha Ribeiro bem superior: 87.956,90 euros. Mas a PJ analisou o historial da conta de Cunha Ribeiro e percebeu que, no dia anterior à data em que foi passado o cheque, o saldo era de 917,61 euros. Dias depois, entraram mais 5 mil euros na conta, mas ainda assim um valor "claramente inferior ao montante constante no cheque emitido por Cunha Ribeiro para saldar a suposta dívida à Convida."