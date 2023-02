Diretor da JMJ de Madrid não compreende dinheiro que vai ser gasto em Portugal

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O diretor executivo da Jornada Mundial da Juventude de Madrid diz ter dificuldades em "perceber onde é que se vai gastar" tanto dinheiro com o evento em Lisboa. Em declarações à RTP, Yago de la Cierva garante que apenas existem duas formas de fazer as Jornadas: "com muito dinheiro ou com muitos voluntários".







Jornadas Mundiais da Juventude EPA/ETTORE FERRARI

"Eu estive envolvido em nove Jornadas Mundiais da Juventude. Se a de Lisboa tem um orçamento que ronda os 160 milhões é um valor muito superior a todas as outras", garante o responsável espanhol.A Jornada Mundial da Juventude de Madrid realizou-se no ano de 2011 e teve um custo total de 52,8 milhões de euros. Considerando que decorreu durante um período de grande fragilidade económica, Yago de la Cierva recorda que a organização não pediu dinheiro ao Estado por parecer algo "de mau gosto".A capital espanhola teve apenas dois palcos – um pequeno na praça Cibeles e um de maiores dimensões no Aeródromo de Cuatro-Vientos – sendo que o segundo teve um custo de 800 mil euros. O evento foi um dos "mais baratos de sempre", sendo em 70% suportado com as inscrições dos peregrinos e o resto com patrocínio de empresa, donativos e muita ajuda voluntária.Já em Portugal, aquele que é considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai ter um custo de pelo menos 155 milhões de euros, decorrerá entre 1 e 6 de agosto e são esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.