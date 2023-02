Estado e câmaras transferiram mais de €790 milhões em dois anos para a Igreja

Chamava-se Iria e era, segundo a lenda, uma jovem bonita que foi para um convento. O filho do príncipe que governava a região apaixonou-se mas, depois de ouvir rumores de que Iria se entregara a outro homem, matou-a e atirou o corpo ao rio. A lenda converteu a mulher assassinada na mártir Santa Iria, que deu origem ao nome Santarém. É ali que está a Igreja de Santa Iria, edifício barroco que pertence à Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Iria da Ribeira de Santarém – as fábricas são as unidades de gestão mais pequenas da Igreja Católica, que gerem as paróquias. A igreja estava perto do colapso, mas quem entrou em campo para financiar o restauro não foi o proprietário – foi o erário público.