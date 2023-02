Deputada do PSD suspende mandato sempre que vai a tribunal

Patrícia Dantas foi eleita deputada nas legislativas de 2022 quando sobre si já recaía uma acusação de fraude na obtenção de subsídio no caso da Associação Industrial do Minho, um processo em que o facto de ser uma dos 120 arguidos já teve como consequência o adiar do início do julgamento. O arranque estava previsto para maio do ano passado, mas o coletivo de juízes do Tribunal de Braga teve de aguardar o levantamento da imunidade parlamentar da deputada do PSD.