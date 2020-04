Dia 15: Rui Rio e a vergonha da banca

Caiu o Carmo e a Trindade porque Rui Rio disse coisas de puro bom senso sobre o que deve ser o comportamento da banca nesta crise. Hoje, sexta-feira, as palavras de Rui Rio, proferidas ontem no Parlamento, ressoavam ainda um pouco por todo o lado. Li e ouvi muita gente indignada, acusando Rio de estar a querer somar uma crise financeira a uma crise económica e a outra sanitária. Depois do café da manhã, tomado em casa com grão moído comprado há dias na Mariazinha, uma das melhores, mais antigas e mais bonitas lojas do bairro de Alvalade, dediquei um pouco de tempo a este escândalo do líder do PSD.

Li gente equilibrada a criticar Rio, com argumentos razoáveis, mas também, outros, demasiado habituados a viver de um velho concubinato com a banca, em particular com o velho sistema de Ricardo Salgado, e conhecidas excrescências, como a Ongoing, escandalizados com o que Rio disse. E, afinal, o que disse Rio de tão extraordinário? Vejamos:

A banca deve muito, mesmo muito, a todos os portugueses e impõe-se agora que ajude quer as famílias quer as empresas. A banca não pode querer ganhar dinheiro com a crise"

Se a banca apresentar em 2020 e em 2021 lucros avultados, esses lucros avultados serão uma vergonha e uma ingratidão para com os portugueses"

Ao contrário do que alguns dos escribas que atacam Rio sugerem, o líder do PSD não fez uma crítica ideológica à banca. Limitou-se a dizer coisas de puro bom senso, de forma um pouco mais contundente do que António Costa tem dito. Rio disse com todas as letras o que uma grande parte dos portugueses pensa. Os bancos, mas essencialmente os seus gestores, têm de provar que merecem a confiança dos portugueses. Alguns deles, são os mesmos que estavam nos corpos sociais e executivos de bancos que viveram de espinha dobrada em relação ao capital angolano e davam empréstimos milionários de olhos fechados, com garantias voadoras, acções de coisa nenhuma e outros bens similares.

António Costa tem sugerido, em vários momentos, que a banca tem de participar no esforço que todo o País vai fazer. Porque será que António Costa tem adoptado, em várias intervenções, um tom de recado? Porque, obviamente, os bancos, apesar de estarem a trabalhar na adaptação a este novo quadro social, sanitário e económico, provavelmente não estavam a ir ao ponto certo da disponibilidade exigível pela solidariedade de todos os portugueses que pagam impostos e que os salvaram na crise de 2008. Talvez agora estejam mais perto do carril certo, mas têm de perceber, de uma vez por todas, que não mandam na decisão política e que esta, pelo contrário, é que tem o poder de legislar. E que não podem passar a vida a fazer chantagem com despedimentos e encerramento de agências perante quem deu a cara por eles, os sucessivos governos e o Parlamento, a pedir sacrifícios gigantescos aos portugueses para pagar o malparado da banca. A falta de gratidão e de memória é uma indecência, a pura chantagem merece respostas mais musculadas.

Para já, a banca portuguesa tem um mandato claro do BCE em relação às linhas de crédito. Podem conceder crédito com garantias que vão aos 80 por cento por parte do Estado. Mas, mesmo assim, algumas instituições não estavam a aplicar com total transparência, essencialmente em matéria de juros, o que resultava das regras aprovadas pelo governo e pelo supervisor europeu. Estavam – e porventura ainda estão – a ser aplicadas taxas e cobradas comissões que não fazem sentido, face ao novo quadro económico que vivemos.

Rui Rio não fez um ataque ideológico à banca e não disse, em momento algum, que quer bancos falidos. Nem isso é sequer a inevitável consequência do que defendeu. Foi, aliás, muito cauteloso, distanciando-se dos que fazem críticas puramente ideológicas e que, por isso, nunca querem que a banca tenha lucros. Não querem mesmo que os bancos existam. O líder do PSD pode ser acusado de muitas coisas – como eu próprio já o acusei em matéria de políticas de justiça e comunicação social – mas não de demagogia ou populismo, cliché da moda entre comentadores sempre à procura dos pontos de referência do podere da sua satisfação, qualquer que ele seja. Rio disse que a banca não deve ter "lucros avultados". E não quis ser mais claro porque não precisava. Toda a gente sabe que uma boa parte dos lucros avultadíssimos dos bancos assentam numa política de puro confisco aos clientes em matéria de comissões, taxas e juros. No ano passado, só em comissões, ganharam 1.500 milhões de euros. Cobrar comissões, taxas e juros é a essência do negócio bancário mas o problema é que são sempre os mesmos a pagar. Tanto a gestão normal da banca, como a gestão anormal, que deu uma fatura para cima de 20 mil milhões de euros em créditos irresponsáveis; que fez muita fortuna nos próprios bancos, entre accionistas, gestores e altos funcionários; castigando os portugueses que pagam impostos, muitos dos quais ao nível de países desenvolvidos como a Alemanha, só tem um ponto de referência: o bolso dos portugueses. E Rio limitou-se a deixar um aviso à navegação, com a vantagem de trazer essa discussão para o centro político, abrindo espaço a uma concertação de posições entre o PS e o PSD, afastando-a das trincheiras ideológicas. Que, diga-se, no caso, também não fazem mal nenhum, face a um poder que já mostrou ser demasiado importante para ficar entregue a si próprio.