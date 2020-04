Dia 16, Marcelo é do Bloco de Esquerda?

No princípio, não se passava nada. Os bancos sabiam que seriam convocados a ter um papel importante nesta crise e estariam à altura, era o que diziam os mais apetentes a acreditar nos especialistas de comunicação dos respectivos bancos. Os recados de António Costa, porém, não indiciavam que as negociações entre o Governo, o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos estivessem a ir pelo melhor caminho. A resposta que cada um dos bancos começou a dar, de algum modo, também indiciava isso. Não existia um consenso sobre o que deveria ser a actuação da banca. A CGD meteu os pés ao caminho e anunciou logo uma série de medidas no sentido de estar mais próxima dos clientes. O Santander tem sido também um dos mais activos. No resto, nos primeiros dias da crise, prevalecia o silêncio.

Depois, surgiram as primeiras notícias de juros em cima das linhas de crédito que davam a dimensão do ‘negócio’ que os bancos iriam fazer com a tragédia de muitos portugueses e empresas. Antes da moratória quanto aos créditos dominava a confusão. Agora, o quadro é mais claro, mas não se percebe até que ponto a banca quer ir. Se não fosse assim, Rui Rio, como aqui escrevi ontem, não tinha dito o que disse no Parlamento. E o Presidente da República não sentiria a necessidade de dizer o que disse ontem, para lá de convocar uma reunião com os cinco maiores bancos portugueses, a CGD, o BCP, o Novo Banco, Santander e BPI. Um e outro não se preocupavam em roubar uma narrativa habitual dos partidos mais à esquerda, em extirpá-la da carga ideológica e trazê-la para o centro político. E para as instituições centrais da democracia.

A ideia de que Marcelo se distanciou de Rio ao dizer que "é muito popular bater na banca" é absurda. Se foi isso que quis fazer, politicamente é uma ideia que vale zero. Sejamos claros: Marcelo não tem que dizer o mesmo que um líder partidário, não tem que se distanciar, nem aproximar. O seu papel institucional não é esse. O de Rio é precisamente dizer o que disse e ser consequente com isso. Marcelo tem de definir, pela sua intervenção, a importância das questões. E sobre esta não ficam dúvidas do que está em causa e o que pensa.

O essencial do que o Presidente da República disse hoje, de resto, nem foi aquela frase de ser popular bater na banca. O mais importante está no reconhecimento da necessidade imperiosa de saber como é que o dinheiro da banca vai chegar ás famílias e se é, afinal, uma ajuda ou, pelo contrário, um garrote (digo eu, e não Marcelo).







Pedagógico, Marcelo não deixou de lembrar o que parece esquecido por muitos e deve ser repetido até à exaustão:

"Esta também é uma luta da banca e a banca deve ao País (…) cada português contribuiu para viabilizar bancos".

Por isso, marcou para segunda-feira uma videoconferência com os presidentes dos principais bancos, desde logo porque quer perceber como é que a banca "fará a agilização para que o dinheiro chegue ao terreno". Disse mais, acentuando a emergência destes dias de emergência:

"Esta é uma corrida em contrarrelógio e um dia mais tarde é pior do que um dia mais cedo. A economia, as famílias, os trabalhadores, precisam, de dinheiro mais cedo",

"Precisam que a banca pegue nas linhas de crédito e faça chegar às empresas, que agilize, faclite, porque os processos bancários às vezes são demorados e difíceis".

Terá Marcelo falado fora de tempo? Sem razão ou substância? Será Marcelo um radical do Bloco de Esquerda disfarçado de Presidente da República? Não, o Presidente da República percebeu que esta questão está a transformar-se num ponto sensível da tragédia que atravessamos, que há uma incompreensível guerra surda, e quer travar a explosão de um conflito em que todos perdem, a começar pelos portugueses e pelos bancos. Por isso aplaude, à sua maneira e com uma linguagem que sabe usar com mestria, para que chegue ao povo, a decisão de não distribuir dividendos dos lucros aos accionistas. A frase merece ser aqui recordada:

"Uma coisa que já ouvi de vários bancos é que não distribuem dividendos. Pegam nos lucros que iam dar aos accionistas, muitos deles estrangeiros e dizem: ‘Não há nada para ninguém este ano em termos de lucros, porque precisamos de investir na economia portuguesa’. E essa é uma decisão muito sensata."

O que será que não perceberam do não-há-nada-para-ninguém-este-ano…



Estado de Emergência: ter ou não ter

Livraria Barata

Como é possível não atender a valor histórico, simbólico e real, de uma livraria independente como a Barata, na Avenida de Roma, em Lisboa, quando se decide não distribuir jornais e revistas portugueses ali, em plenos dias de chumbo!? Quando perto de dois mil quiosques estão fechados por causa da quarentena, quando os títulos portugueses estão confrontados com a sua maior crise de sempre, como é possível uma distribuidora não ser capaz de encontrar espaço para um consenso comercial!? Podem existir muitas razões, mas não procurar manter jornais e revistas portugueses numa banca que está aberta, é incompreensível. Desde quinta-feira que posso ali comprar o El País ou o Le Monde, mas não a Sábado, a Visão, o Correio da Manhã, o Público, o Expresso, Sol e todos os outros. Digam o que disserem, não está bem!

Coimbra é uma lição…

Nunca tinha ouvido, que me recorde, tão bela versão de um fado histórico de Coimbra na versão filarmónica e cantada a partir de casa. Um grande espectáculo que nos proporciona a Banda Sinfónica da Filarmónica União Taveirense. Com a colaboração do tenor Carlos Guilherme, a União Taveirense gravou a partir de casa o fado ‘Coimbra’, de Raúl Ferrão, com arranjo e direcção de João Paulo Fernandes. A música integra o CD comemorativo dos 150 anos da Filarmónica, celebrados em Abril do ano passado. E agora desanuvia os dias da quarentena. Obrigado Taveiro, jóia preciosa dos campos do Baixo Mondego. Coimbra é uma lição, como nos canta o fado, mas por estes dias a lição magistral veio de Taveiro.

