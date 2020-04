Dia 12, o optimismo maroto de Marcelo

Hoje de manhã respirei um perigoso optimismo no ar. Ao ouvir o Presidente da República, depois da reunião com cientistas e peritos de saúde pública, fiquei com a estranha sensação de que havia ali um inusitado (e perigoso) optimismo sobre o controlo do coronavírus em Portugal. Compreensível, mas perigoso!

Os números dão a ideia de que as medidas de quarentena estão a resultar e, por isso, vamos ter mais uma quinzena de confinamento em casa. Marcelo resistiu a puxar o sucesso relativo dos números de infectados e mortos face a Espanha e França ou mesmo a outros países sem uma realidade tão trágica. Mas quando estabeleceu uma relação entre as medidas, os números e mais uma quarentena, os seus olhos traíram-no.

Marcelo é sempre traído pelos olhos e pela expressão da sua cara quando está a dizer uma coisa que é apenas metade daquilo que pensa ou sente. Na verdade, Marcelo parecia querer acreditar que estamos mesmo a ganhar a batalha mas não podia dizê-lo. Desde logo, porque não é evidente que estejamos a ganhar. Nem sequer está demonstrado que os números mais baixos de Portugal estejam relacionados com as medidas de restrição da liberdade de circulação ou, de outro modo, com a falta de uma maior generalização dos testes. Não deixou, contudo, de projectar uma ideia de optimismo para justificar mais uma quarentena. Como quem diz aos portugueses: ‘vá lá, é só mais um pequeno esforço e chegamos lá!.





Querendo fazer fé de que, com mais um esforço chegamos lá, e este pesadelo acaba numa grande festa colectiva que seja o nosso Dia da Libertação, há outras ideias e opiniões que não consigo ignorar.

Uma amiga especializadíssima nestas questões da saúde pública enviou-me por estes dias um estudo recente do Imperial College que não é tão optimista. O Imperial College é uma das maiores instituições mundiais no estudo destas e de outras matérias e o trabalho dos especialistas, publicado a 16 de Março, é muito claro: a quarentena veio para ficar. Permanente, durante uns tempos, ou transitória dentro de meses, ela veio para ficar. A razão é simples: a melhor solução para travar a transmissão do vírus é a quarentena indefinida. Ou seja, a quarentena deve manter-se até existir uma vacina disponível no mercado, o que equivale a esperar um período de, pelo menos, 18 meses. Isso equivale, também, a dizer que as quarentenas serão intermitentes, que existirá uma espécie de certificados de imunização (na II Guerra Mundial chamavam-se salvo-condutos), vigilância das pessoas vulneráveis, controlos de temperatura, passaportes sanitários e, provavelmente, a aplicação de tecnologias muito intrusivas, como aconteceu na China. Entre muitas outras coisas.

Viram o filme Blade Runner, de Ridley Scott, com Harrison Ford e o esplendoroso Rutger Hauer?! Não diria que estamos aí, no mundo dos replicantes, dos seres humanos artificiais. Aliás, salvaguardando algumas distâncias, estaremos muito mais perto da realidade retratada no livro Outono Alemão (Antígona), reportagem magistral de Stig Dagerman, feita entre 1946 e 1947, sobre os escombros de uma Alemanha física e moralmente destruída, se não actuarmos unidos e rapidamente na construção de um pacto de solidariedade europeu e mundial. Este é, aliás, um livro que nos mostra muito bem como jamais a Alemanha (tal como a Holanda) se reergueria tão depressa se não fosse a solidariedade norte-americana e europeia. Mas regressando ao Blade Runner: que estamos numa das portas de entrada desenhadas por Philipe K.Dick para o mundo desconhecido que até agora só conhecíamos na ficção-científica, disso não tenhamos dúvidas. Por isso, entre o optimismo que vi em Marcelo e o realismo dos cientistas do Imperial College, prefiro francamente acreditar nestes últimos.

2 – Escutem Merkel

A chanceler alemã, numa rara comunicação extraordinária ao País, é a melhor testemunha que se pode escolher sobre a gravidade da pandemia que vivemos e da crise económica que se avinha. É o momento mais grave que vivemos desde a II Guerra Mundial, disse ela. Ao passar os olhos pelos jornais dos últimos dias lá estava a frase: "Só juntos ultrapassaremos isto. E tenho a certeza absoluta de que vamos conseguir. Mas quantas pessoas queridas vamos perder? Isto está, em grande parte, nas nossas mãos." Pois está. Nas mãos de todos, a começar pelas mãos alemãs, holandesas, finlandesas e austríacas, que neste momento estão do lado errado da História. Aliás, estão totalmente amnésicos em relação à sua própria história.





A carregar o vídeo ...

3 – A sinfonia de uma época

A Orquestra Nacional Francesa traz-nos à memória Ravel e o seu iconográfico Bolero. Deixo-vos aqui um belo vídeo sobre isso. E também a lembrança que me trouxe do belíssimo filme de Claude Lelouch, "Les Uns et les Autres", que estreou em Portugal aí pelos inícios da década de 80, numa altura em que as estreias do cinema francês, italiano ou americano aconteciam ao mesmo tempo em Lisboa mas igualmente em toda a vila ou aldeia que tivesse um cine-teatro. Nesse tempo, em que havia cinema todos os dias, em todo o Portugal. Ora, Lelouch fez um épico memorável que atravessa a II Guerra Mundial e a devastação da Europa até ao lento recomeçar da vida. Acaba com uma fenomenal coreografia de Maurice Béjart, interpretada pelo bailarino argentino Jorge Donn. Mais e três décadas depois do fim da guerra. É a sinfonia de época. Como sempre, nas grandes crises humanitárias sabe-se como se entra, nunca se sabe nem quando nem como se sai. Isto anda, realmente, tudo ligado.