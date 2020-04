Dia 13, o dilema do cabrito da Páscoa

Enquanto o nosso primeiro-ministro apelava aos emigrantes espalhados pela Europa para não virem a Portugal nas férias da Páscoa dirigia-me eu ao talho do senhor Jorge, a 100 metros da minha casa (para não pensarem que sou um abusador dos passeios higiénicos). Ia tratar da magna questão dos próximos dias, que, para mim, não é a rigidez da quarentena: este ano, há ou não um cabritinho para deitar abaixo de ensopado, acompanhado por um bom tinto. O momento é de trevas mas as papilas gustativas não têm de ser castigadas.

Costa justificava na televisão a inutilidade ( e o perigo) da viagem pascal dos nossos emigrantes e eu ouvia do senhor Jorge, ali na avenida lisboeta do Rio de Janeiro, a explicação sobre o dilema do cabrito. Há uns bons 30 anos que trabalha com criadores da Beira Baixa e, este ano, apesar da forte descida de encomendas dos restaurantes – por razões óbvias –não vai falhar na palavra já dada, em matéria de encomenda.





António Costa Foto: Lusa

O senhor Jorge vai comprar o que é habitual nesta época e adaptar a sua estratégia comercial ao momento. Sabendo que não há grandes reuniões familiares previstas para a Semana Santa, e que as famílias estão repartidas pelas respectivas quarentenas, o senhor Jorge está a pensar quebrar a sua regra de só vender meio cabrito ou um cabrito inteiro e vai ter oferta de quartos de cabrito. Assim, adapta-se à nova densidade populacional das casas familiares, onde podem não estar sogros, genros, netos, filhos ou amigos desta circunstância pascal. Se muitos forem como ele, o dilema de ter cabrito ou de como vendê-lo não se coloca. É uma oferta adaptada à nova procura.

O país anda mais com empresários do que com gestores, já sabíamos. Em Portugal, os riscos, quem os corre, são os empresários como o senhor Jorge. Honra a sua palavra, mete o seu dinheiro, procura soluções de venda e entrega do produto, adapta-se à lei da oferta e da procura. Faz tudo para manter a porta aberta e ter o melhor serviço que pode ao cliente. E não deixa de estar tão ansioso como qualquer um de nós, à espera da luzinha ao fundo do túnel, que empurre o negócio para dias mais luminosos.





Marcelo Foto: Lusa / ANTÓNIO COTRIM

O senhor Jorge espera que chegue a luz ao fundo do túnel, como ontem disse o primeiro-ministro, para contrariar, sem cair no dramalhão, um laivo de optimismo que se vê aqui e ali, como na terça-feira em Marcelo, quando se constata que vamos escapando à tragédia absoluta e geral da Europa. António Costa sabe que as quarentenas podem vir da Idade Média mas são o único trunfo que temos contra um bicho destes. Pelo menos, enquanto não chega a vacina. Mas, também sabe, que se os senhores Jorge deste País não puderem continuar a vender o cabrito, nem que seja em quartos, então, estamos mesmo tramados. Estoiramos esta microeconomia da crise, dos dias da emergência, e acabamos a racionar o atum açambarcado antes dos dias da quarentena. E isso não pode ser. Eu, por mim, que nesta época, para lá do ensopado de cabrito, eram bem capaz de estar a comer uns perceves na Longueira e a beber umas minis, que adoro qualquer raio de sol para me aproximar do Almograve (Odemira) ou de Santa Luzia (Tavira), que tenho saudades de ir comer umas tripas ou uma caldeirada com o meu amigo Teófilo Santiago ao Onda Mar, na esplendorosa marginal de Espinho, que renasço quando os dias começam a ficar maiores e a invernia recua, meto todas as fichas na paciência, no equilíbrio e na certeza de Costa quanto à fiabilidade da quarentena para nos livrar do bicho. Custa-me, sem dúvida, dizer isto. E um dia ainda lhe hei-de cobrar as cativações do Centeno, que esmifraram o Serviço Nacional de Saúde, e muitas outras coisas que não correram bem. Como diz o povo, amigo (que não é o caso) não empata amigo. Mas meto as fichas todas neste joker. E, como eu, muitos senhores Jorge deste País. É que se a coisa corre bem, o que quer dizer, melhor do que em Espanha e Itália, e se saímos mais depressa deste pesadelo, o homem teve, não duvidem, o seu ‘momento Churchill’. O que, como se sabe, está nos antípodas de dizer que pode ganhar umas eleições que se façam depois da vitória sobre o coronavírus. Onde me levou o dilema do cabrito…





SEF

2 - Espancado e morto no aeroporto de Lisboa

Regressado a casa, já reconfortado com a certeza de que vou ter ensopado de cabrito, com um belo pão dinamarquês comprado no Isco e um punhado de jornais e revistas, numa volta de uns dois quilómetros, vi que o Nuno Tiago Pinto estava a publicar mais uma grande notícia neste site. A notícia da nossa ignomínia. Se não leram, vão ler, porque é uma VERGONHA colectiva o que se passou no aeroporto de Lisboa: O ucraniano Ihor Homeniuk foi fechado numa sala e espancado durante 20 minutos com murros, pontapés e um bastão extensível. O mandado de Detenção, a que a SÁBADO teve acesso, descreve tudo o que se passou. E se não fosse o Instituto de Medicina Legal e a Polícia Judiciária, o crime era coberto com uma repugnante mentira. Vão ler, que é melhor. Este é, de resto, um dos desafios dos estados de emergência-. São tão pesados na restrição de direitos e é sempre tão demolidora a causa que os acciona, que tudo o resto parece banal, pequeno, sem escala de significado ou valor. Não podemos deixar que esse sonambulismo de sobrevivência nos diminua enquanto povo. Não podemos deixar asfixiar a nossa capacidade de indignação e repúdio. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, agiu bem ao exigir a demissão dos responsáveis do SEF em Lisboa. Mas suspeito que ele será o primeiro a saber que isso não chega. E que, se calhar, é preciso olhar melhor para um órgão de polícia criminal que deve ser bom pela capacidade técnica e pela inteligência e não pela soberba física e pela tortura.