Dia 11, o vírus não anda sozinho

Pedro Sanchez e António Costa deixaram hoje e ontem duas sínteses interessantes sobre as emergências dos nossos dias. Sanchez disse, muito acertadamente que, no combate ao coronavírus, um dia a mais é um dia a menos. Pode soar a uma verdade de La Palisse mas, numa perspectiva meramente possibilista, é essencial este sentimento de que cada dia que passa é um a menos de tormenta e sofrimento. Afinal, algum dia isto há-de acabar. É uma mensagem de esperança mínima mas não deixa de nos trazer uma ideia de esperança. Nos dias que correm já é o bastante para sair da cama, tomar banho, olhar pela janela em busca da vida que não vai lá fora e seguir até ao sofá da sala. Para tomar um café e ouvir a última actualização de mortos e vivos.

António Costa ficou-se pelo aconselhamento de prudência. "O vírus não anda sozinho", disse hoje de manhã, para nos aconselhar a ficar em casa sossegados, eventualmente a passar o tempo de ócio como ele gosta, que é a fazer puzzles. Por mim, dispenso, que não tenho paciência para puzzles, mas recebo a ideia de que o vírus precisa de mim para andar e saltar para o corpo de outro hospedeiro e alastrar pelas nossas cidades, vilas, aldeias, montes e vales. O bicho é inteligente mas não tem pernas. Se depende de mim, fico em casa voluntariamente e não preciso de uma renovação do estado de emergência que me limite ainda mais a liberdade de circulação. É que se isto não acaba ainda morro mais depressa de não poder viver como é a essência da vida humana – deslocar-me onde quero, manifestar a alegria e a tristeza de forma física, gozar a solidão mas também a companhia da multidão - , do que do "cabrão do vírus", como me dizia hoje um amigo alentejano muito bem humorado. Acompanho o meu compadre na conclusão e no calão!





2 – Os burros do Planalto

"Aquele remédio lá, hidroxicloroquina, está dando certo em tudo o que é lugar". Quando ouço Bolsonaro falar ou quando vejo imagens do bando de asnos que são os filhos dele, sinto que estou dentro de uma revista aos quadradinhos dos irmãos Metralha. Acompanhado de ladrões sem máscara e de gravata. Aliás, estes ladrões do Palácio do Planalto são muito piores do que os irmãos Metralha. São burros e propagam a ignorância. O remédio de que fala Bolsonaro ainda está em fase de estudos e a sua eficácia não é garantida no ataque ao coronavírus. Os Metralha, ao menos, fazem-nos rir. Bolsonaro só me faz rir quando tenta mostrar o seu lado de militar machão mas em jeito de sopinha de massa…