Dia 17, o megafone do capitão Maia

O Carvalho, por esses anos, era o rei do campo do Bemparece, pequeno santuário escondido entre uma fileira de eucaliptos altos de umas tardes felizes para o grupo de gaiatos que deixava correr os 10, 11 anos em intermináveis jogos da bola.

Aos domingos em que o Odemirense jogava em casa juntava-se tudo de abalada para o Bemparece, aí a uns bons três quilómetros da vila por montes e vales, por trilhos de terra batida e silvados que gotejavam de amoras arroxeadas e vermelhas no pino da canícula. Era uma corrida em passo largo para não perder o espectáculo daquele rapazinho esguio entre os postes a voar para o ângulo superior direito ou esquerdo ou, ainda, a atirar-se aos pés do avançado que lhe aparecia pela frente a franzir o cenho e a alçar a patorra para acertar uma biqueirada na bola.

Os putos ficavam sempre atrás da baliza do Carvalho que os brindava com piscadelas de olho e um estilo bandeado de marujo em terra de cada vez que a bola não lhe exigia maior concentração.

O Carvalho a defender e o Chicão da Aldeia Nova a furar as redes das balizas do adversário eram as grandes atracções dessas tardes de domingo fixadas na memória sempre pelo brilho de um sol primaveril e nunca pela invernia cerrada das tardes de dezembros ou janeiros alagadas pelas cargas de água que vinham dos lados do mar.





Naquele tempo dos doze anos, porém, já todas as alegrias pareciam breves emoções fugidias. O futebol, as férias, o tempo do recreio, pequenos prazeres sempre limitados pelo relógio ou pelo calendário. Parecia que toda a vida ia ser assim, uma espécie de corrida de obstáculos em que o próximo era sempre maior ou poderia mesmo ser intransponível. Que insustentável responsabilidade!







Essa intransponibilidade, esse sentimento difuso de apreensão quanto à existência de futuro, ficava em cada Natal com as imagens, supostamente felizes, dos soldados que estavam nas então "províncias ultramarinas" e enviavam do preto e branco da televisão os votos de umas Festas felizes e cheias de "propriedades", como tantas vezes eles diziam ou nós traduzíamos na pressa infantil de assimilar as palavras e as prosperidades de qualquer maneira. Esse sentimento existia, crescia aos poucos de cada vez que ouvíamos que o Adriano, o Barradas ou o Armindo tinham partido para a guerra. Ou que o filho do sr.Guerreiro ficara lá. Só há futuro depois de lá irmos e regressarmos vivos? Todo um buraco negro no universo…

Desaparecidos em combate

Um dia, a notícia entrou de rompante na barbearia do senhor Marcos Cabrita, também condutor de ambulâncias nos bombeiros e que a caminho de Beja em corridas apressadas pelas dores de parto fez nascer mais de cinquenta bebés. Ali mesmo, à beira de uma estrada cheia de buracos ou à sombra de um chaparro postado ao sol inclemente da planície o senhor Marcos puxava da alma toda a arte da melhor parteira que alguma vez possa ter existido. A barbearia do senhor Marcos ficava ao lado da sede do Odemirense e era onde se decidiam campeonatos entre benfiquistas e sportinguistas (portistas só havia) ou gozavam bravatas inconsequentes. O Carvalho ía cumprir a tropa em Angola. O nosso herói ia para a maldita guerra.

Alguns deixaram fugir umas lágrimas como se pressentissem um trágico destino. Não voltámos a ver Carvalho entre os postes da baliza porque o grande guarda-redes ficou no eterno descanso de uma qualquer sepultura improvisada na mata. Nunca mais se soube nada dele. É um dos desaparecidos em combate que a história deixou para trás. Também isso o fez entrar para o território do mito. Tantos anos a família e nós próprios vivemos na esperança que ele um dia saísse das brumas e entrasse pela porta da barbearia do senhor Marcos e dissesse: "Então putos, vamos bater umas bolas lá para fora!?"

A verdade é que o Carvalho nunca mais voltou e os putos todos os dias pensavam sobre o que fariam se tivessem de ir para a guerra quando chegassem os indesejados 18 anos. O tempo era já um imenso cronómetro que corria contra nós. O Carvalho constituiu-se como a nossa primeira memória da guerra que nunca travámos. Foi a nossa primeira baixa em combate e o nosso primeiro herói.

A vida correu sem sobressalto numa girândola incessante. A seguir ao Carvalho veio o Chico Laranjeira, um guarda-redes de mão-cheia que foi apanhado pelo Farense. O mister Atraca, uma estrela da bola que tinha jogado no Farense e no FCPorto, um central empertigado e elegante à moda antiga. Era o mister dos seniores e quem nos ensinava a dar uns pontapés na bola mais a sério até que um acidente de automóvel o levou na flor da idade. Tudo corria manso até que o capitão Maia e o seu megafone, depois o Otelo, que descobríamos meses depois do dia inicial ter sido o ‘verdadeiro cérebro’ do 25 de Abril, chegaram a anunciar o sonho trazido para a terra firme da nossa vida. Tantos anos depois, porém, continuamos a abençoar o megafone do capitão Maia.

A quarentena tem destas coisas. Domingo, dia um pouco mais sossegado, mesmo no regime de teletrabalho, dá para ir resgatando e arrumando papéis e prosas antigas. Descobri esta, que retrata o primeiro herói da minha geração. Um aprendiz de barbeiro, jogador de futebol, que morreu na guerra. A nossa relação, miúdos de 12 anos, com a guerra colonial, essa insuportável ausência de futuro. Que dias tão parecidos vivemos hoje! E com uma idade tão diferente! Que incerteza tão igual! E que falta nos faz o megafone do capitão Maia! Boa semana de quarentena e de emergência.