DGS confirmou mais dois casos de varíola dos macacos. São agora 39

A Direção-Geral de Saúde (DGS) registou 39 casos de infeção pelo vírus Monkeypox em Portugal: mais dois, desde a última atualização.







A equipa do INSA foi a primeira a sequenciar o genoma do vírus Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery/CDC/Handout via REUTERS

De acordo com a DGS, "a maioria das infeções foram notificadas em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve"."Todos os casos confirmados são de homens entre os 27 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos. Aguardam-se resultados laboratoriais relativamente a outras amostras", indica a nota de imprensa."Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis e em ambulatório. Estão em curso os inquéritos epidemiológicos dos casos suspeitos que vão sendo detetados, com o objetivo de identificar cadeias de transmissão, potenciais novos casos, respetivos contactos e ainda eventuais locais de exposição", adianta a DGS.Entre os sintomas a que as pessoas devem estar atentas, encontram-se lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço. As lesões na pele devem ser cobertas quando as pessoas se desloquem ao centro de saúde."Reforçam-se as medidas a implementar perante sintomas suspeitos, devendo os indivíduos abster-se de contacto físico direto com outras pessoas e de partilhar vestuário, toalhas, lençóis e objetos pessoais enquanto estiverem presentes as lesões cutâneas, em qualquer estadio, ou outros sintomas", frisa a DGS.