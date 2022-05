Bélgica impõe quarentena para infetados por varíola dos macacos

A Bélgica tornou-se o primeiro país a impor quarentena obrigatória de 21 dias para as pessoas infetadas com o vírus Monkeypox, que causa a varíola dos macacos. No Reino Unido, a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA) fez uma recomendação no mesmo sentido, de um isolamento de 21 dias a contactos de alto risco, ou seja, pessoas que tenham tido contacto direto ou sexual com alguém infetado ou pessoas que tenham partilhado roupa da cama com uma pessoa infetada.