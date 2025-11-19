Sábado – Pense por si

Portugal

Detida médica suspeita de prescrever Ozempic a falsos diabéticos

Diogo Barreto
Diogo Barreto 12:00
Os clientes conseguiam assim ter acesso à comparticipação do Estado quando objetivo era perder peso.

A Polícia Judiciária deteve a endocrinologista Graça Vargas, suspeita de conduzir um esquema de prescrição indevida de Ozempic, Victoza e Trulicity a pacientes que não eram diabéticos de forma a que pudessem perder peso, tendo acesso a comparticipação estatal, avança a .

A operação, coordenada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto, inclui buscas em instalações ligadas à médica, nomeadamente a clínica onde exercia.

Graça Vargas é investigada pelos crimes de burla qualificada e falsidade informática. 

De acordo com a investigação, a médica emitia receitas a utentes não diabéticos, simulando que o eram, permitindo-lhes aceder aos fármacos com comparticipação do Estado.

