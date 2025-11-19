Sábado – Pense por si

Ordem avança com processo disciplinar a médica detida no Porto

Endocrinologista estará envolvida num esquema fraudulento de prescrição de medicação.

A Ordem dos Médicos decidiu instaurar um processo disciplinar à endocrinologista esta quarta-feira detida no Porto por alegado envolvimento num esquema fraudulento de prescrição de medicação para diabetes a utentes que queriam perder peso.

Fonte da ordem adiantou à agência Lusa que o processo vai decorrer no Conselho Disciplinar Regional do Norte.

A mesma fonte referiu ainda que foram pedidas às autoridades informações relevantes para a avaliação disciplinar que será agora feita pela Ordem dos Médicos.

