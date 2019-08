Marcelo Rebelo de Sousa gosta que a sua Presidência seja de próximidade – e usa o telemóvel como principal arma. Liga para figuras televisivas e do social, presidentes de câmara, líderes de associações, governantes e até selecionadores de hóquei e de futebol –

isto para nomear apenas alguns. Seja para apurar o que se passa no terreno durante um incêndio, celebrar a conquista de um troféu

ou mostrar apoio a uma figura pública que está doente ou que se separou, o Presidente da República liga. E mais, explica Isabel Jonet

"ele liga diretamente do seu telemóvel pessoal, sempre que acha necessário".

"No meu caso, vai-me telefonando para conhecer as principais carências alimentares dos nossos beneficiários e de que maneira pode ajudar. Ele faz todas as perguntas que precisa até saber o que se passa no terreno. Sinto que o nosso Presidente quer compreender a situação real do País", descreve a presidente do Banco Alimentar à SÁBADO.



Nos fogos, o chefe de Estado ligou para autarcas, vítimas e bombeiros. Marcelo Rebelo de Sousa também ligou para apresentadoras de programas da manhã, quando estas se separaram ou estrearam programas. E fez chamadas em momento importantes da vida desportiva do país: o Presidente da República ligou quando Portugal atingiu a final do Europeu de futebol sub-19, quando ganhou uma medalha nos Jogos Olímpicos de 2016 e quando o país venceu o mundial de hóquei. Até para o guarda-redes Iker Casillas ligou, quando este teve um enfarte.