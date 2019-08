Passara uma semana desde que fora submetido a um cateterismo cardíaco. Júlio Isidro estava na oficina de sua casa, entretido com o aeromodelismo, quando o toque do telemóvel o desconcentrou. Largou os pequenos aviões e atendeu a chamada de um número desconhecido. Do outro lado estava o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, preocupado com o seu estado de saúde: "Júlio, como é que está? Não abuse da alimentação, não beba, não fume e sobretudo não se enerve. Olhe que você é património nacional." Por segundos, ainda pensou que "era um imitador, alguém a brincar". Mas do outro lado da linha era mesmo o Chefe do Estado. "Fiquei encantado com a amabilidade do Presidente, que começou por me pedir desculpa por não me ter ligado mais cedo porque tinha estado na Alemanha. Nunca esquecerei", conta à SÁBADO.

Esta chamada que surpreendeu o popular apresentador de televisão aconteceu em maio, mas não é caso único. Marcelo fez o mesmo com outras figuras televisivas e do social, presidentes de câmara, líderes de associações, governantes e até selecionadores de hóquei e de futebol – isto para nomear apenas alguns.



Seja para apurar o que se passa no terreno durante um incêndio, celebrar a conquista de um troféu ou mostrar apoio a uma figura pública que está doente ou que se separou, o Presidente da República liga. E mais, explica Isabel Jonet "ele liga diretamente do seu telemóvel pessoal, sempre que acha necessário".