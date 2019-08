Um encapuzado entrou na receção do Hotel Pestana Alvor Praia, em Portimão , na madrugada deste domingo, e terá ameaçado funcionários conseguindo roubar cerca de 240 euros de um cofre, segundo avança o Movimento Zero em comunicado. No mesmo comunicado é ainda referido que Marcelo Rebelo de Sousa estava a pernoitar nessa mesma unidade hoteleira.

No comunicado o Movimento Zero revela que o assalto aconteceu cerca das 00h40 de domingo. O assaltante entrou encapuzado no Hotel Pestana Alvor Praia em Portimão e fez várias ameaças aos funcionários presentes.

