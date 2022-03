Cristina Rodrigues foi quem mais apoiou propostas do Chega

Cristina Rodrigues votou favoravelmente cerca de 40% das propostas do Chega na anterior legislatura. O que faz dela o maior apoio que André Ventura (na altura deputado único do partido) conseguiu para as suas 30 iniciativas legislativas. O PCP, por exemplo, não votou a favor de nenhuma. PSD, Bloco de Esquerda, PS, Joacine Katar Moreira e PEV deram um apoio praticamente residual às propostas do Chega. Perto dos 30% estão a Iniciativa Liberal, o CDS-PP e o PAN. Somados todos os votos, todas as iniciativas do Chega foram chumbadas.