A dança das cadeiras no Parlamento

Estar mais à esquerda ou mais à direita no hemiciclo deixou de ser uma questão pacífica no Parlamento. A Iniciativa Liberal, agora com um grupo parlamentar reforçado, não gosta de estar à direita do PSD, de quem se considera ideologicamente mais à esquerda. Ainda não será desta que haverá grandes mudanças nos lugares destinados às bancadas parlamentares, mas a discussão que aconteceu na Conferência de Líderes mostra como a ideologia conta no momento de escolher uma cadeira.