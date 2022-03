Gouveia e Melo em discurso aos fuzileiros diz que “selvagens” “mancharam a farda”

O chefe da Armada, almirante Gouveia e Melo, foi esta quinta-feira ao Corpo de Fuzileiros, na sequência da detenção (e prisão preventiva) de dois militares dessa unidade de elite pela morte do agente da PSP Fábio Guerra, após desacatos à porta de uma discoteca em Lisboa, e repudiou os acontecimentos que "mancharam a farda" e disse que quem pontapeia um homem no chão é "selvagem" e "cobarde", demarcando a Marinha dessas pessoas. No discurso aos fuzileiros, mas que estendeu a toda a Marinha, e ao qual o CM teve acesso, Gouveia e Melo afirmou ter a certeza que os fuzileiros não se revêem naquele tipo de comportamento e mantém toda a confiança no corpo especial.



