“Forma rasca de fazer política”. Ventura partilha citação falsa de Rui Rio

Líder do Chega divulgou uma fotografia com uma alegada citação na qual o presidente do PSD refere que a sua possível substituição não impediria o partido extremista de se tornar “o principal partido da oposição”. Rio diz que são afirmação inventadas que “obviamente, nunca existiram”.

O presidente do PSD, Rui Rio, criticou este sábado o líder do Chega, André Ventura, por partilhar uma imagem com uma falsa citação sua, na qual o social-democrata surge dizendo que, mesmo que fosse substituído no partido, o Chega se tornaria no "principal partido de oposição" em Portugal.



"Nisso estamos de acordo Dr. Rui Rio!", escreveu Ventura, partilhando a fotografia com Rio e a citação.





Inventar afirmações que, obviamente, nunca existiram, é uma forma rasca de fazer política. Infelizmente, este está longe de ser o único a fazer isso em Portugal, mas vindo de onde vem, não nos pode admirar muito. https://t.co/vKly3i8isP — Rui Rio (@RuiRioPSD) March 26, 2022

"Inventar afirmações que, obviamente, nunca existiram, é uma forma rasca de fazer política. Infelizmente, este está longe de ser o único a fazer isso em Portugal, mas vindo de onde vem, não nos pode admirar muito", escreveu Rui Rio em resposta.

Esta não é a primeira vez que Ventura demonstra a intenção de ser o principal partido de oposição ao PS - no discurso de rescaldo das últimas legislativas disse até que "iria atrás" de António Costa -, mas nunca Rio referiu o Chega como principal alternativa, nem após deixar em aberto a sua saída do PSD, a 30 de janeiro.





E esta também não foi a primeira pessoa ligada ao Chega a ficar ligada a afirmações falsas nas redes sociais esta semana. Acabada de ser anunciada como assessora jurídica no gabinete parlamentar do partido, Cristina Rodrigues, que foi deputada do PAN e não-inscrita na última legislatura, reportou uma imagem partilhada com uma alegada citação sua em que dizia que o seu "maior desafio" na vida seria "humanizar o Chega".





A imagem é falsa. — Cristina Rodrigues (@CristinaRodDep) March 24, 2022