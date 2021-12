Os deputados que dizem adeus a São Bento

Os dois armários que tem no pequeno gabinete começam a ficar vazios. Jorge Lacão já levou quase todos os dossiês que foi acumulando desde que se iniciou nas lides parlamentares em 1983. Para levar tudo para casa foram precisos dois carrinhos de supermercado cheios. Cecília Meireles pouco tem nas estantes da sala que partilha com João Almeida e Miguel Arrobas até já se livrou de papéis que deixaram de ter importância.



As próximas semanas serão de arrumações e mudanças para vários deputados que estão de saída do parlamento. Alguns, como Jorge Lacão, saem para a reforma sem qualquer plano para voltar a entrar na Assembleia da República. Para outros, como Cecília Meireles ou Telmo Correia, o futuro ainda é uma incógnita. Mas mesmo os que não põem de parte um regresso sabem que poderá passar muito tempo até lá. Agora, é a hora de preparar a vida fora do parlamento.



Cecília Meireles – CDS. Doze anos deputada

No tempo em que estava no Governo de Passos Coelho, os colegas já sabiam que, quando entravam no gabinete de Cecília Meireles, iam encontrar a televisão ligada no Canal Parlamento. Na verdade, Cecília já seguia as emissões desde o secundário, em que estudava para os exames ao som do plenário e das comissões. Com a dissolução do parlamento, vai ter de voltar a ser espectadora e não protagonista.Assim que o próximo governo tomar posse a ideia é tirar duas semanas de férias para um destino que ainda não escolheu, mas que vai servir para, pela primeira vez em muitos anos, desligar por completo. "O objetivo da viagem é mesmo esse. Estar num sítio onde não haja Canal Parlamento", confessa à SÁBADO em tom de brincadeira.